Четверг, 22 августа, 2024

Израильская авиация атаковала цели Хезболлы на юге Ливана

Израильская авиация атаковала цели Хезболлы на юге Ливана

Рано утром в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выявила террористическую ячейку Хезболлы, запустившую ракеты в районе Зераит в Израиле, действовавшую в здании в районе Чихине на юге Ливана.
Израильские истребители атаковали здание, где находилась террористическая группа.
В ходе дополнительных атак истребители ВВС Израиля нанесли удар по военному объекту, использовавшемуся террористической организацией Хезболла в районе Кфаркела на юге Ливана, а также провели артиллерийские удары для устранения угрозы в районах Айта аль-Шааб и Альма аль-Шааб.

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