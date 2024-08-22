Израильская авиация атаковала цели Хезболлы на юге Ливана

Рано утром в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выявила террористическую ячейку Хезболлы, запустившую ракеты в районе Зераит в Израиле, действовавшую в здании в районе Чихине на юге Ливана.

Израильские истребители атаковали здание, где находилась террористическая группа.

В ходе дополнительных атак истребители ВВС Израиля нанесли удар по военному объекту, использовавшемуся террористической организацией Хезболла в районе Кфаркела на юге Ливана, а также провели артиллерийские удары для устранения угрозы в районах Айта аль-Шааб и Альма аль-Шааб.