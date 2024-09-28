Иранский генерал убит в результате израильского удара, нацеленного на лидера «Хезболлы»

По мере обострения конфликта между Израилем и «Хезболлой» сообщается о гибели генерала Аббаса Нилфорушана, видного генерала военизированной Революционной гвардии Ирана, в результате израильского авиаудара, в результате которого также погиб лидер «Хезболлы» Хасан Насралла в Бейруте.

По мере обострения конфликта между Израилем и «Хезболлой» сообщается о гибели генерала Аббаса Нилфорушана, видного генерала военизированной Революционной гвардии Ирана, в результате израильского авиаудара, в результате которого также погиб лидер «Хезболлы» Хасан Насралла в Бейруте.

По данным иранских СМИ, Нилфорушан был убит в результате того же удара, который в пятницу лишил жизни Насраллу.

В то же время, подтверждая смерть Нилфорушана, заместитель главы судебной системы Ирана Ахмад Реза Пур Хаган назвал его «гостем народа Ливана».

В частности, он также заявил, что Иран сохраняет за собой право на ответные меры в соответствии с международным правом. Между тем, этот инцидент усиливает давление на Иран с целью заставить его отреагировать, даже несмотря на то, что страна недавно заявила о готовности вести переговоры с Западом относительно санкций, которые серьезно влияют на ее экономику.