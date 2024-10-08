Использование капсулы самоубийц приостановлено на фоне уголовного расследования после смерти женщины из США

В воскресенье правозащитные группы, стоящие за спорной «капсулой самоубийц», недавно объявили, что они временно приостановили процесс подачи заявок на ее использование в ожидании результатов уголовного расследования первого развертывания устройства в Швейцарии.

В воскресенье правозащитные группы, стоящие за спорной «капсулой самоубийц», недавно объявили, что они временно приостановили процесс подачи заявок на ее использование в ожидании результатов уголовного расследования первого развертывания устройства в Швейцарии.

Капсула, на которую по состоянию на прошлый месяц поступило более 370 заявок, попала под пристальное внимание после смерти 64-летней американки 23 сентября.

По словам правозащитной группы, все 371 ожидающих рассмотрения заявок на использование Sarco были приостановлены. Они также пояснили, что время заявления Бауме-Шнайдер было чисто случайным, заявив, что у них не было намерения противоречить позиции правительства.

Кроме того, Флориан Виллет, президент швейцарской группы The Last Resort, остается в предварительном заключении, согласно заявлениям как организации, так и ее австралийского филиала Exit International.

Как сообщается, Виллет был единственным человеком, присутствовавшим во время смерти женщины, которую Exit International описала как «мирную, быструю и достойную».

Между тем, Швейцария хорошо известна своими разрешительными законами об оказании помощи при самоубийстве, но введение капсулы Sarco вызвало новые дебаты.

Согласно швейцарскому законодательству, оказание помощи при самоубийстве является законным, если человек сам совершает акт, а те, кто помогает, не получают личной выгоды от смерти. Однако участие капсулы Sarco в этом случае вызвало вопросы о ее законности.

Примечательно, что в тот же день, когда произошел инцидент, министр здравоохранения Швейцарии Элизабет Бауме-Шнайдер сообщила парламенту, что использование капсулы Sarco является незаконным. Однако юридическая группа Exit International в Швейцарии утверждает, что это устройство разрешено швейцарским законодательством.