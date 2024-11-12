Home
Explore
Settings

Settings

×

Reading Mode

Adjust the reading mode to suit your reading needs.

Font Size

Fix the font size to suit your reading preferences

Language

Select the language of your choice. NewsX reports are available in 11 global languages.
Select Language
Среда, 13 ноября, 2024
Live Tv
we-woman
Advertisement

Кай Трамп поделилась видеоблогом о праздновании победы её дедушки Дональда Трампа на выборах в Мар-а-Лаго

Внучка Дональда Трампа Кай поделилась трогательными моментами празднования победы на выборах в Мар-а-Лаго, выразив свою гордость и эмоциональную реакцию на победу своего дедушки.

Кай Трамп поделилась видеоблогом о праздновании победы её дедушки Дональда Трампа на выборах в Мар-а-Лаго

Показывая интимные закулисные моменты выборной вечеринки семьи в Мар-а-Лаго, 17-летняя Кай Трамп рассказала, что она и её семья не могли сдержать слёз после триумфа её дедушки на выборах. Дочь Дональда Трампа-младшего и его бывшей жены Ванессы поделилась событиями, предшествовавшими объявлению победы Дональда Трампа над Камалой Харрис, победы, которая стала для семьи одновременно и радостной, и волнующей.

Кай опубликовала подробный видеоблог на своём канале, запечатлев свою подготовку и нарастающее волнение в течение выборной ночи. В начале видео Кай появляется в профессиональном образе с макияжем и укладкой, облачённая в блестящее чёрное мини-платье без бретелек и золотые туфли.

Смесь волнения и нервозности сопровождала её путь в Мар-а-Лаго, поместье Трампа во Флориде, где собрались близкие члены семьи и друзья, чтобы поддержать бывшего президента. «Я давно не видела своего дедушку, потому что он был на предвыборной кампании», — сказала она в машине, отмечая, как трудно было его увидеть в последние дни напряжённой кампании. «Он звонит мне почти каждый день.» Я готова к празднику сегодня и надеюсь, что мы победим — держим кулачки, конечно.

Тревожное предвкушение Кай

В течение вечера Кай признавалась, что испытывает одновременно тревогу и надежду. Она открыто выразила своё восхищение дедушкой, сказав, что он человек, который работает невероятно много и целеустремлён.

Внутри Мар-а-Лаго атмосфера была тёплой и уютной, с диванами, расставленными перед тремя большими экранами с трансляцией выборов. Среди гостей были Дон-младший, Эрик, Баррон, Тиффани, Иванка и её муж Джаред Кушнер, а также миллиардер Илон Маск и близкие друзья.

По мере того как ночь продвигалась, подсчёт голосов превращался в череду напряжённых моментов, сменяющихся мгновениями облегчения, разделёнными за ужином с членами семьи и союзниками.

Ночь подъёмов и спадов с размышлениями Кай

В одном из клипов, записанных через несколько дней, она вспомнила ту незабываемую ночь, признавшись, что не смогла продолжить съёмку, когда результаты подтвердили победу Трампа. «Мы просто праздновали как семья», — объяснила она, рассказывая, как эта ночь превратилась в эмоциональную победу для всех них. «Это было очень особенное. Я горжусь им. Он каждый день работал для этой страны.»

Один из самых трогательных моментов её видео наступил, когда Кай рассказывала о своей реакции на новость о победе Трампа в Пенсильвании, ключевом штате в гонке. Охваченная эмоциями, Кай призналась, что расплакалась. «Ночь выборов была действительно особенной для всей нашей семьи, потому что мы боролись до самого конца.»

Кай восхищается преданностью своего дедушки

«Он действительно невероятный и уникальный человек, который демонстрирует полную верность Америке без колебаний», — сказала Кай. «Он на самом деле не берёт перерывов, не занимается ничем, кроме работы», — подчеркнула она, говоря о большой роли, которую он сыграл в её жизни как образец для подражания.

Её видео закончилось трибьютом непоколебимой преданности Дональда Трампа: «Я с нетерпением жду его срока. Хочу видеть, что он сделает для страны», — сказала Кай. «Когда я вырасту, я хочу быть как он и сражаться, как он», — добавила она. «Я очень взволнована, чтобы увидеть, что он собирается сделать в ближайшие несколько лет.» Думаю, он справится, потому что во всём, что он делает, он полностью отдаётся делу. И, поэтому, он заслуживает это больше, чем любой человек на этой земле.

Filed under

Выборы в США Дональд Трамп Кай Трамп Президентские выборы в США 2024
Advertisement

Also Read

Космические Чудеса: Хаббл Захватывает Галактику, Мчащуюся Сквозь Пространство

Космические Чудеса: Хаббл Захватывает Галактику, Мчащуюся Сквозь Пространство

На самом деле Луна белая? Удивительная правда о ее изменениях цвета

На самом деле Луна белая? Удивительная правда о ее изменениях цвета

Джису из Blackpink присоединилась к Tommy Hilfiger в качестве амбассадора бренда

Джису из Blackpink присоединилась к Tommy Hilfiger в качестве амбассадора бренда

Камала будет голосовать за Камалу? Именитая вице-президент США делится забавными путаницами

Камала будет голосовать за Камалу? Именитая вице-президент США делится забавными путаницами

Путин Утверждает, что Размещение Северокорейских Войск Является Исключительно Внутренним Делом России

Путин Утверждает, что Размещение Северокорейских Войск Является Исключительно Внутренним Делом России

Entertainment

Десятидневный концерт Coldplay побьет рекорд Тейлор Свифт на Уэмбли

Десятидневный концерт Coldplay побьет рекорд Тейлор Свифт на Уэмбли

Оскары 2025: Иордания выбрала документальный фильм «Моя сладкая страна» для категории Лучший международный полнометражный фильм.

Оскары 2025: Иордания выбрала документальный фильм «Моя сладкая страна» для категории Лучший международный полнометражный фильм.

Шакира уходит со сцены после того, как фанаты попытались снять ее под платьем, реакция певицы становится вирусной

Шакира уходит со сцены после того, как фанаты попытались снять ее под платьем, реакция певицы

Объединяется ли Веном со Спайди, чтобы сразиться с этим МОГУЩЕСТВЕННЫМ Злодеем Марвела в Человеке-пауке 4?

Объединяется ли Веном со Спайди, чтобы сразиться с этим МОГУЩЕСТВЕННЫМ Злодеем Марвела в Человеке-пауке 4?

Сэр Иэн Маккеллен попросил вернуть ему рыцарское звание после того, как он окрестил покойную королеву Елизавету II ‘Mad’ и ‘Rude’

Сэр Иэн Маккеллен попросил вернуть ему рыцарское звание после того, как он окрестил покойную королеву

Advertisement

Lifestyle

Джису из Blackpink присоединилась к Tommy Hilfiger в качестве амбассадора бренда

Джису из Blackpink присоединилась к Tommy Hilfiger в качестве амбассадора бренда

Забудьте о диете: исследование показало, что ДНК является истинной причиной подагры

Забудьте о диете: исследование показало, что ДНК является истинной причиной подагры

Lakmé Fashion Week, когда двое из самых талантливых студентов

Lakmé Fashion Week, когда двое из самых талантливых студентов

Действительно ли работают ямочки? Инфлюенсеры прибегают к искусственным ямочкам ради идеальной улыбки

Действительно ли работают ямочки? Инфлюенсеры прибегают к искусственным ямочкам ради идеальной улыбки

Вам нравится пробовать бьюти-тестеры? Узнайте главную причину аллергии на коже

Вам нравится пробовать бьюти-тестеры? Узнайте главную причину аллергии на коже

Advertisement
mail logo

Подпишитесь, чтобы получать заголовки дня от NewsX прямо на свой почтовый ящик