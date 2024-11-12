Кай Трамп поделилась видеоблогом о праздновании победы её дедушки Дональда Трампа на выборах в Мар-а-Лаго

Внучка Дональда Трампа Кай поделилась трогательными моментами празднования победы на выборах в Мар-а-Лаго, выразив свою гордость и эмоциональную реакцию на победу своего дедушки.

Показывая интимные закулисные моменты выборной вечеринки семьи в Мар-а-Лаго, 17-летняя Кай Трамп рассказала, что она и её семья не могли сдержать слёз после триумфа её дедушки на выборах. Дочь Дональда Трампа-младшего и его бывшей жены Ванессы поделилась событиями, предшествовавшими объявлению победы Дональда Трампа над Камалой Харрис, победы, которая стала для семьи одновременно и радостной, и волнующей.

Кай опубликовала подробный видеоблог на своём канале, запечатлев свою подготовку и нарастающее волнение в течение выборной ночи. В начале видео Кай появляется в профессиональном образе с макияжем и укладкой, облачённая в блестящее чёрное мини-платье без бретелек и золотые туфли.

Смесь волнения и нервозности сопровождала её путь в Мар-а-Лаго, поместье Трампа во Флориде, где собрались близкие члены семьи и друзья, чтобы поддержать бывшего президента. «Я давно не видела своего дедушку, потому что он был на предвыборной кампании», — сказала она в машине, отмечая, как трудно было его увидеть в последние дни напряжённой кампании. «Он звонит мне почти каждый день.» Я готова к празднику сегодня и надеюсь, что мы победим — держим кулачки, конечно.

Тревожное предвкушение Кай

В течение вечера Кай признавалась, что испытывает одновременно тревогу и надежду. Она открыто выразила своё восхищение дедушкой, сказав, что он человек, который работает невероятно много и целеустремлён.

Внутри Мар-а-Лаго атмосфера была тёплой и уютной, с диванами, расставленными перед тремя большими экранами с трансляцией выборов. Среди гостей были Дон-младший, Эрик, Баррон, Тиффани, Иванка и её муж Джаред Кушнер, а также миллиардер Илон Маск и близкие друзья.

По мере того как ночь продвигалась, подсчёт голосов превращался в череду напряжённых моментов, сменяющихся мгновениями облегчения, разделёнными за ужином с членами семьи и союзниками.

Ночь подъёмов и спадов с размышлениями Кай

В одном из клипов, записанных через несколько дней, она вспомнила ту незабываемую ночь, признавшись, что не смогла продолжить съёмку, когда результаты подтвердили победу Трампа. «Мы просто праздновали как семья», — объяснила она, рассказывая, как эта ночь превратилась в эмоциональную победу для всех них. «Это было очень особенное. Я горжусь им. Он каждый день работал для этой страны.»

Один из самых трогательных моментов её видео наступил, когда Кай рассказывала о своей реакции на новость о победе Трампа в Пенсильвании, ключевом штате в гонке. Охваченная эмоциями, Кай призналась, что расплакалась. «Ночь выборов была действительно особенной для всей нашей семьи, потому что мы боролись до самого конца.»

Кай восхищается преданностью своего дедушки

«Он действительно невероятный и уникальный человек, который демонстрирует полную верность Америке без колебаний», — сказала Кай. «Он на самом деле не берёт перерывов, не занимается ничем, кроме работы», — подчеркнула она, говоря о большой роли, которую он сыграл в её жизни как образец для подражания.

Её видео закончилось трибьютом непоколебимой преданности Дональда Трампа: «Я с нетерпением жду его срока. Хочу видеть, что он сделает для страны», — сказала Кай. «Когда я вырасту, я хочу быть как он и сражаться, как он», — добавила она. «Я очень взволнована, чтобы увидеть, что он собирается сделать в ближайшие несколько лет.» Думаю, он справится, потому что во всём, что он делает, он полностью отдаётся делу. И, поэтому, он заслуживает это больше, чем любой человек на этой земле.