Как Израиль нацелился на лидера Хезболлы Хасана Насраллу, проверьте здесь

Недавно в субботу Израиль объявил, что убил лидера Хезболлы Хасана Насраллу в ходе операции «Новый порядок». Таким образом, нанеся значительный удар по ливанской боевой группировке на фоне продолжающихся боевых действий. Но Хезболла пока не подтвердила этот отчет.

Недавно в субботу Израиль объявил, что убил лидера Хезболлы Хасана Насраллу в ходе операции «Новый порядок». Таким образом, нанеся значительный удар по ливанской боевой группировке на фоне продолжающихся боевых действий. Но Хезболла пока не подтвердила этот отчет.

Как Израиль убил лидера Хезболлы?

Начавшаяся в пятницу операция «Новый порядок» начала крупный военный удар по штаб-квартире Хезболлы в Бейруте, специально нацеленный на Насраллу. Эта атака включала две волны авиаударов.

По данным израильских военных, атака была сосредоточена на главной подземной штаб-квартире Хезболлы, которая находилась под гражданскими зданиями.

Также утверждается, что операция проводилась, когда высшие должностные лица Хезболлы координировали действия против израильских граждан.

В своем заявлении Израиль заявил: «Истребители ВВС Израиля, руководствуясь точными разведданными, атаковали центральную штаб-квартиру Хезболлы, расположенную под землей в районе Даха в Бейруте».

Однако израильские авиаудары разрушили несколько высотных зданий в южных пригородах, давнем оплоте Хезболлы.

Согласно кадрам с места событий, здания были превращены в руины, а жители покидали этот район со своими вещами. В настоящее время спасатели были развернуты для поиска выживших.

Более того, Израиль также опубликовал видеозаписи из своей диспетчерской, указывающие на то, что начальник генерального штаба руководил операцией против Насраллы.

Между тем, новости об ударах появились, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находился в Соединенных Штатах на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Получив обновленную информацию от военного помощника, он быстро завершил свой брифинг и прервал свой визит, чтобы вернуться в Израиль.

Ранее, во время своего выступления в ООН, Нетаньяху поклялся продолжить кампанию Израиля против Хезболлы. Тем самым уменьшаются перспективы достижения режима прекращения огня, поддерживаемого международным сообществом.