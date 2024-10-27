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Воскресенье, 27 октября, 2024
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Камала будет голосовать за Камалу? Именитая вице-президент США делится забавными путаницами

Камала А. Харрис, 32-летняя ландшафтница и мать-одиночка троих детей из Нью-Гемпшира, выразила неуверенность в своем выборе на предстоящих выборах.

Камала будет голосовать за Камалу? Именитая вице-президент США делится забавными путаницами

Камала А. Харрис, 32-летняя ландшафтница и мать-одиночка троих детей из Нью-Гемпшира, выразила неуверенность в своем выборе на предстоящих выборах. В недавнем интервью она поделилась своими сомнениями относительно вице-президента Камалы Харрис, заявив: «Я слышала, что она переспала, чтобы занять пост. Я действительно не знаю о ней достаточно. Я только слышала слухи.»

Юмористические путаницы из-за общего имени
Интересно, что в США есть более двух десятков человек по имени Камала Харрис, что приводит к забавным ситуациям для Камалы А. Она рассказала, что получила политические пожертвования, предназначенные для других, через свою учетную запись PayPal, признав: «Я оставляю это у себя», хотя добавила, что вернет любые деньги, если ей это попросят.

Борьба с дезинформацией и политическими взглядами
Готовясь к выборам, Камала А. испытывает трудности с фильтрацией дезинформации. Она также критически относится к Дональду Трампу, подчеркивая аборты как ключевую проблему. «Я не фанат Трампа. Его сторонники слишком агрессивны, злые и сердитые», — заметила она, критикуя его попытки закрыть Planned Parenthood.

Рефлексия о своей политической идентичности
С приближением выборов Камала А. продолжает взвешивать свои варианты, одновременно разбираясь со своей политической идентичностью и общественным восприятием.

Filed under

Planned Parenthood выборы голосование дезинформация Камала Харрис
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