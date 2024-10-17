Камала Харрис раскритиковала Дональда Трампа как «недостойного» и «опасного» перед выборами президента 2024 года

Вице-президент Камала Харрис нанесла резкий удар по своему сопернику на выборах президента и бывшему президенту Дональду Трампу, назвав его «недостаточно стабильным, опасным и недостойным служить» перед предстоящими выборами президента США.

Харрис сделала эти замечания во время интервью с главным политическим ведущим Fox News Бретом Бэйером.

Во время интервью она сказала: «Слушайте меня… Дональд Трамп недостоин служить, он нестабилен, опасен, и люди устали от кого-то, кто утверждает, что является лидером, но все свое время тратит на унижение и участие в личных распрях… Американский народ устал от этого».

Харрис также раскритиковала Трампа, обвинив его в готовности использовать американскую армию против граждан США и в преследовании людей, участвующих в мирных протестах.

Она сказала: «И вот в чем дело: он повторял это много раз, он говорил о том, чтобы направить американскую армию против американского народа, он говорил о том, чтобы идти за людьми, которые участвуют в мирных протестах, он говорил о том, чтобы сажать людей в тюрьму, потому что они не согласны с ним».

Во время интервью Харрис также подчеркнула важность демократии, отметив, что президент США должен быть способен справляться с критикой.

«Это демократия, и в демократии президент США должен быть готов справляться с критикой, не угрожая людям тюремным заключением за это. И именно это стоит на кону…»

Стоит отметить, что вице-президент Камала Харрис является первой женщиной, первой чернокожей и первой вице-президентом-азиаткой в истории США. Если она будет избрана президентом, то в 59 лет станет первой женщиной в истории, занявшей пост президента США.

Она соперничает с бывшим президентом Дональдом Трампом, который стремится к историческому возвращению в Белый дом после горького ухода в 2020 году. Если он выиграет, это будет первый случай за более чем 100 лет в истории США, когда президент будет исполнять два непоследовательных президентских срока. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября.