Колт Грей, стрелявший в школе в Джорджии, на фото из годового отчета; семья утверждает, что его подвели взрослые

14-летний подозреваемый в недавней стрельбе в школе в Джорджии, Колт Грей, был идентифицирован публично после публикации фотографии из ежегодника 2022 года, на которой он изображен в красной футболке с логотипом Georgia Bulldogs. Изображение, на котором Грей выглядит примерно на 12 или 13 лет, было распространено в СМИ после трагических событий в школе Apalachee в Уиндере.

14-летний подозреваемый в недавней стрельбе в школе в Джорджии, Колт Грей, был идентифицирован публично после публикации фотографии из ежегодника 2022 года, на которой он изображен в красной футболке с логотипом Georgia Bulldogs. Изображение, на котором Грей выглядит примерно на 12 или 13 лет, было распространено в СМИ после трагических событий в школе Apalachee в Уиндере.

Грей, который теперь сталкивается с обвинениями в серьезных преступлениях, предположительно открыл огонь в школе 4 сентября, что привело к гибели двух студентов и двух учителей. Его арестовали сразу после стрельбы. Подростка обвиняют в четырех случаях убийства первой степени в связи с этой трагедией.

Согласно отчетам, тетя Грея, Энни Браун, рассказала о трудностях племянника, заявив, что он «умолял о помощи у всех вокруг». Она предположила, что подросток страдал от неопределенных психических проблем и раскритиковала взрослых в его жизни за то, что они не справились с его потребностями. «Взрослые вокруг него подвели его», — сказала Браун газете Washington Post.

В защиту своего племянника Браун опубликовала пост на Facebook, призывая людей быть внимательными: «Прежде чем говорить о ребенке, который никогда не просил иметь дело с дерьмом, которое он видел каждый день, проверьте себя.» Один из родственников также выразил поддержку, сказав: «Колт никогда не просил того, через что он прошел – я с тобой на 1000000%.»

Грей ранее учился в Haymon-Morris Middle School в округе Барроу и начал занятия в девятом классе в Apalachee High School 1 августа. ФБР сообщило, что Грей стал объектом расследования в мае 2023 года из-за угроз, связанных со школьными стрельбами.

(Это развивающаяся история)