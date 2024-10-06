Мать Илона Маска подверглась критике за поощрение мошенничества на выборах, пользователи требуют расследования от ФБР

Илон Маск, самый богатый человек в мире, является заметным сторонником бывшего президента Дональда Трампа на выборах 2024 года. Однако недавняя поддержка Маском Трампа была затмана скандалом, связанным с его матерью, Мэй Маск.

Илон Маск, самый богатый человек в мире, является заметным сторонником бывшего президента Дональда Трампа на выборах 2024 года. Однако недавняя поддержка Маском Трампа была затмана скандалом, связанным с его матерью, Мэй Маск. На выходных Мэй Маск опубликовала сообщение в социальных сетях, которое вызвало широкое осуждение, так как она предложила своим подписчикам участвовать в мошенничестве на выборах.

Контроверсионный пост Мэй Маск

В твите, опубликованном на платформе «X» (бывший Twitter), Мэй Маск поддержала идею, вызвавшую резкое осуждение со стороны многих. В ответ на пост её сына, в котором он призывал людей зарегистрироваться для голосования в Джорджии до крайнего срока, Мэй Маск предложила следующее:

«Демократы дали нам ещё один вариант. Вам не нужно регистрироваться для голосования. В день выборов возьмите 10 поддельных имен, пойдите на 10 избирательных участков и проголосуйте 10 раз. Это 100 голосов, и это не незаконно. Может быть, нам тоже стоит использовать систему.»

Предложение быстро стало вирусным, вызвав возмущение в социальных сетях. Многие пользователи обвинили её в поощрении незаконных действий, другие выразили обеспокоенность по поводу возможных последствий её высказываний.

Мнения юридических экспертов о инциденте

Адвокат по правам человека Эндрю С. Лауфер прокомментировал пост Мэй Маск, заявив: «Это незаконно», и поставил под сомнение, есть ли у Мэй Маск реальные основания утверждать, что такие действия не нарушают закон. Он также оспорил её заявление, спросив, есть ли у неё доказательства того, что демократы занимаются такими практиками.

Другой адвокат, Тира Атт, прокомментировал: «Не уверена, думали ли вы, что это шутка, но если это так, она не особо смешная.» Атт раскритиковала безответственность сообщения Маск, отметив возможные последствия для тех, кто решит последовать её совету.

Общественное возмущение и призывы к действиям

Пользователи социальных сетей быстро осудили пост, и один из них написал: «Это позор! Мать Илона Маска призывает сторонников Трампа совершать МОШЕННИЧЕСТВО НА ВЫБОРАХ!» Многие поспешили высказать своё недовольство, отмечая правоохранительные органы, такие как ФБР, и призывая расследовать инцидент.

Один пользователь добавил: «Привет, Сообщество заметок… Майе Маск, матери Илона Маска, срочно нужно вмешательство. Это явно незаконно, и мне не терпится увидеть, как она будет под судом, когда людей посадят за её дурные советы.»

Семья Масков под пристальным вниманием

Контроверсия вокруг высказываний Мэй Маск побудила некоторых людей задаться вопросом о действиях всей семьи. Один из пользователей пошутил: «Можно ли их депортировать?»

Несмотря на критику, Илон Маск не прокомментировал спорный пост своей матери. Его поддержка Трампа на выборах 2024 года уже становилась темой обсуждения, но этот инцидент добавил дополнительную сложность к его публичному имиджу.

Отмена митинга Трампа из-за экстренной медицинской ситуации

В других новостях, митинг, который должен был провести бывший президент Трамп в Пенсильвании на выходных, был отменён из-за экстренной медицинской ситуации. До митинга Маск был приглашен Трампом на мероприятие, и его активность в социальных сетях по поводу регистрации на выборы привлекла внимание.

Кампания по регистрации избирателей

До инцидента с матерью, Илон Маск активно призывал в «X» людей обновить свои избирательные регистрации, особенно в связи с приближающимся сроком в Джорджии. Маск написал: «Очень важно убедиться, что все ваши друзья и родственники зарегистрированы для голосования. Срок регистрации в Джорджии — в понедельник!!»

Призыв Маска к регистрации избирателей был частью его постоянной кампании по стимулированию политического участия, но последующий пост его матери с предложением, противоречащим закону, затмил его исходное сообщение.

Потенциальное влияние на публичный имидж семьи Маск

Последствия поста Мэй Маск продолжают разворачиваться, и семья Маск сталкивается с критикой за поддержание действий, которые могут подорвать целостность избирательного процесса. Юридические эксперты, пользователи социальных сетей и политические наблюдатели внимательно следят за развитием ситуации.

Этот инцидент добавляет ещё один скандал в растущую серию инцидентов, связанных с Илоном Маском и его семьей. Ожидается, что это повлияет на отношения Маска как с его сторонниками, так и с его критиками.