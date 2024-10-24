Ответный удар Израиля по Ирану отложен из-за утечки документов Пентагона: отчет

Ответный удар Израиля по Ирану был отложен из-за утечки документов Пентагона, что заставило Израиль пересмотреть свою стратегию после того, как чувствительные военные планы были обнародованы в социальных сетях.

По данным отчета, ссылающегося на источники разведки, запланированный ответный удар Израиля по Ирану был отложен после утечки секретных военных документов США. Утечка содержала конкретные планы операции Израиля, что заставило израильских чиновников пересмотреть свою стратегию и отложить ответ.

Классифицированные документы сначала были опубликованы в про-иранском канале Telegram, прежде чем распространились по социальным сетям, включая X (ранее Twitter). Чувствительная информация содержала подробности о намерении Израиля использовать баллистические ракеты в атаке, предоставляя Тегерану возможность предугадать потенциальные схемы атак и подготовиться соответствующим образом.

Источник разведки, знакомый с подготовкой Израиля, сообщил, что утечка оказала значительное влияние на временные рамки удара. «Утечка американских документов задержала операцию, поскольку было необходимо скорректировать некоторые стратегические и тактические элементы», — заявил источник. «Ответный удар все еще запланирован, но он занимает больше времени, чем первоначально ожидалось».

Запланированная цель и тактические корректировки

Исходный план Израиля был нацелен на военные объекты иранской Революционной гвардии. Удар должен был стать ответом на нападение Ирана 1 октября, во время которого было выпущено более 180 баллистических ракет по Израилю. Однако Израиль заверил своих союзников, что операция избежит иранских ядерных объектов и нефтяной инфраструктуры, чтобы минимизировать более широкую региональную эскалацию.

Утечка документов, классифицированных как «совершенно секретно» и датированных 15 и 16 октября, описывала детали военной подготовки Израиля. В них были представлены масштабные учения ВВС и учения по воздушной заправке, которые являются ключевыми для операций на дальние расстояния. Документы также упоминали подготовку как минимум 16 баллистических ракет, запускаемых с воздуха, с кодовым названием «Золотой горизонт», а также 40 других ракет, названных «ISO2» или «Камни». Последние являются зенитными ракетами, разработанными израильским оборонным подрядчиком Rafael, предназначенными для дальних целей и способными пробивать хорошо защищенные подземные объекты.

Влияние на отношения между США и Израилем

Пентагон подтвердил подлинность утекших документов, которые были составлены Национальным управлением геопространственной разведки (NGA) и Агентством национальной безопасности (NSA). Эти файлы содержали подробности о ракетных учениях Израиля и маневрах ВВС в подготовке к потенциальному удару по Ирану. Хотя документы не содержали спутниковых изображений, возникли спекуляции о том, как была получена и распространена эта чувствительная информация.

Утечка вызвала напряженность между Израилем и США, при этом бывшие официальные лица израильской разведки выразили озабоченность по поводу более широких последствий утечки. «Истинная проблема в том, что это показывает, что США борются за защиту секретной информации», — предостерег бывший израильский чиновник.

Широкие региональные опасения

Пентагон опроверг спекуляции, связывающие утечку с конкретным иранским сотрудником Министерства обороны США. Министерство полностью сотрудничает с текущими расследованиями, пытаясь выяснить, кто имел доступ к утекшим материалам. Распространение этих документов в социальных сетях вызвало дополнительные опасения по поводу защиты секретной информации в оборонных кругах США и Израиля.

Утечка произошла в момент растущей напряженности на Ближнем Востоке, так как Иран продолжает поддерживать Хезболлу и прокси-военные группировки в Ираке и Сирии. Израиль остается бдительным в подготовке к потенциальным эскалациям, особенно после сообщений о предыдущем израильском ударе в начале этого года, который, как утверждается, уничтожил радар противовоздушной обороны недалеко от Исфахана после иранского нападения в апреле.