Пакистанская телекоммуникационная власть (PTA) заблокировала более 2 300 веб-сайтов и 180 мобильных приложений за нарушение правил конфиденциальности, сообщило ARY News в пятницу.

Пакистанская телекоммуникационная власть (PTA) заблокировала более 2 300 веб-сайтов и 180 мобильных приложений за нарушение правил конфиденциальности, сообщило ARY News в пятницу. Это решение было принято после того, как выяснилось, что эти платформы распространяли личные данные пользователей и информацию о личности без получения согласия.

Источники сообщили, что PTA использует свою систему веб-мониторинга (WMS), которая применяет технологию глубокого анализа пакетов для регулирования интернет-трафика на уровне шлюза. PTA начала блокировать незаконный контент с использованием этой новой системы, добавили источники.

Эти действия совпадают с текущими перебоями в предоставлении интернет-услуг в Пакистане, которые связаны с внедрением интернет-файрволов на основных интернет-шлюзах страны, направленных на мониторинг и фильтрацию трафика, как сообщает ARY News. Кроме того, PTA отметила, что неисправность в подводном кабеле способствовала недавним сбоям в интернете в стране.

В ответ старший журналист Хамид Мир подал иск в Высокий суд Исламабада через адвоката Иmaan Mazari, оспаривая установку файрвола и отключение интернета. Истец утверждал, что установка файрвола значительно замедлила скорость интернета, негативно повлияв на молодежь, которая является важной частью цифровой экономики.

В иске также содержится требование приостановить установку файрволов, подчеркивая их потенциальное влияние на основные права. Утверждается, что такие меры должны внедряться только после консультаций с заинтересованными сторонами и обеспечения защиты основных прав. Истец также призвал признать доступ к интернету для целей жизнедеятельности как основное человеческое право согласно Конституции. Кроме того, истец потребовал предоставить подробный отчет о внедрении файрвола от вовлеченных сторон.