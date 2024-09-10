Пакистан: 13 человек пострадали в результате взрыва бомбы у полицейского фургона в Южном Вазиристане

Удаленно управляемая бомба взорвалась рядом с полицейским фургоном в Вана Рустам-Базаре в Южном Вазиристане в понедельник, ранив 13 человек, включая шестерых полицейских и семерых гражданских лиц.

Удаленно управляемая бомба взорвалась рядом с полицейским фургоном в Вана Рустам-Базаре в Южном Вазиристане в понедельник, ранив 13 человек, включая шестерых полицейских и семерых гражданских лиц.

Атака произошла на дороге Кир Кот, где полиция обеспечивала безопасность текущей кампании по борьбе с полиомиелитом, сообщил представитель больницы, поговоривший с Geo News.

Официальные лица полиции подтвердили, что они быстро прибыли на место взрыва после того, как поступило сообщение о происшествии. Команды спасателей оперативно прибыли на место и доставили раненых в Больницу районного управления в Вана. Один из критически раненых впоследствии был переведен в Дера Исмаил Хан для дальнейшего медицинского лечения.

Медицинский суперинтендант Хамад Махмуд сообщил, что в больницу были доставлены как гражданские лица, так и полицейские. Атака была направлена специально на один из двух полицейских автомобилей, назначенных для охраны работников по борьбе с полиомиелитом в этой области.

Полиция закрыла регион для общественности, и в настоящее время проводится расследование для выявления и задержания виновных, сообщила Geo News.

Офицер по здравоохранению района Инаят Рахман отметил, что сегодня началась кампания по борьбе с полиомиелитом по всему району, целью которой является вакцинация примерно 70 000 детей в возрасте пяти лет и старше. Для обеспечения безопасности 297 команд по борьбе с полиомиелитом, участвующих в кампании, было развернуто 480 полицейских по всему району.

Атака подчеркивает постоянные риски, с которыми сталкиваются как силовики, так и работники по борьбе с полиомиелитом в северо-западных регионах Пакистана, известных своей нестабильностью и проблемами с безопасностью.

Этот инцидент подчеркивает постоянные опасности, с которыми сталкиваются команды по борьбе с полиомиелитом и сотрудники безопасности в зонах конфликта. За последнее десятилетие было сообщено о многочисленных атаках на работников по борьбе с полиомиелитом, что способствует атмосфере страха среди тех, кто участвует в усилиях по вакцинации, сообщила Geo News.

В начале этого года отдельные атаки в районах Танк и Дера Исмаил Хан также привели к травмам полицейских, выполняющих обязанности по борьбе с полиомиелитом, подчеркивая продолжающиеся угрозы в этих районах.

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