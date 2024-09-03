Платформа X Элона Маска подверглась запрету в Бразилии после решения Верховного суд

Верховный суд Бразилии единогласно проголосовал за поддержание запрета на платформу социальных медиа Элона Маска, X, согласно отчету Al Jazeera. Запрет, который вступил в силу в субботу, был изначально наложен судьей Александре де Морайсом после того, как компания Маска не выполнила установленный судом срок для назначения юридического представителя в Бразилии.

В понедельник пять судей были приглашены пересмотреть решение о запрете X в стране. «Невозможно, чтобы компания функционировала на территории нации, пытаясь навязать свои собственные правила», — заявил судья Флавио Дино, который вместе с судьей Кристиано Занином поддержал решение Морайса. Дино добавил: «Сторона, которая намеренно не исполняет судебные постановления, кажется, считает себя выше закона, рискуя стать вне закона.»

Судьи Кармен Лусия и Луис Фукс также поддержали Морайса, сделав решение единогласным, как сообщает Al Jazeera. Однако некоторые судьи указали, что при выполнении предыдущих судебных решений запрет может быть снят.

Первоначальное постановление судьи Морайса, выпущенное в пятницу, называло Маска «вне закона», который стремится «способствовать массовому распространению дезинформации, ненависти и атакам на демократическое правовое государство, подрывая свободный выбор избирателей, предотвращая доступ к реальной и точной информации.»

Верховный суд приказал всем операторам связи в Бразилии закрыть X. Запрет останется в силе до тех пор, пока X не выполнит приказы Морайса и не оплатит неуплаченные штрафы, которые на прошлой неделе составили более 3 миллионов долларов США. Маск, который приобрел X (ранее известный как Twitter) в 2022 году, осудил это решение как цензуру. В пятницу он назвал X главным «источником истины» в Бразилии и назвал Морайса «диктатором.»

С тех пор как он приобрел X, Элон Маск внедрил значительные изменения в платформу, включая сокращение команд модерации контента. Он все больше продвигает контент крайней правой направленности и необоснованные утверждения в своем личном фиде, недавно вступив в конфликт с правительством Великобритании по поводу антииммигрантских и антимусульманских волнений. Маск также поддержал Дональда Трампа на пост президента США и дал ему почтительное интервью в августе, в то время как бывший президент ведет кампанию на выборы в ноябре.

Бразилия занимает жесткую позицию против X в его текущем виде. Запрет угрожает одному из крупнейших рынков компании и происходит в то время, когда Маск испытывает трудности с получением рекламных доходов. Бразилия, с населением около 215 миллионов, имеет примерно 40 миллионов пользователей X. Компании и частные лица, пойманные на использовании платформы через зашифрованные соединения, могут столкнуться с штрафами до 50 000 реалов (9 000 долларов США) в день.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил одобрение решения Верховного суда в понедельник, заявив CNN Brasil, что он «доволен» вердиктом и считает, что он посылает ясное сообщение.

С участием ANI