Почему работники Boeing бастуют, несмотря на увеличение зарплаты на 35%?

Работники заводов Boeing решили продолжить свою забастовку, решительно проголосовав против предложения контракта, которое включало значительное увеличение зарплаты на 35% в течение четырех лет. Это решение вызвало недоумение, особенно учитывая текущие финансовые проблемы, с которыми сталкивается аэрокосмический гигант.

Отказ от предложенного соглашения стал значительным ударом для новоназначенного генерального директора Келли Оркберга, который пообещал улучшить отношения с заводскими сотрудниками и стабилизировать финансово проблемный аэрокосмический гигант. Тем не менее недовольство работников идет далеко за рамки лишь цифр на столе.

История недовольства

Отказ от контракта проистекает из глубоко укоренившейся фрустрации среди работников, многие из которых чувствуют, что их обманули в предыдущих переговорах. Десять лет назад работники столкнулись с аналогичными обстоятельствами, когда Boeing провел сделку, которая исключала традиционные пенсии под угрозой переноса производства. Угроза из прошлого по-прежнему играет значительную роль в текущем противостоянии.

Джон Холден, главный переговорщик профсоюза, выразил эмоциональное бремя, которое это оказало на рабочую силу. «Это членство прошло через многое; есть глубокие раны,» — сказал он после голосования, подчеркивая необходимость возобновления переговоров для восстановления отношений между компанией и ее сотрудниками.

Требование справедливой компенсации

Хотя увеличение зарплаты на 35% может показаться щедрым, работники требуют большего. Профсоюз добивается повышения зарплаты на 40% и возвращения пенсионных планов с установленными выплатами, которые обеспечат долгосрочную безопасность и стабильность для сотрудников. Для многих работников предложенное увеличение зарплаты не компенсирует годы стагнации зарплат, которые не успевали за инфляцией.

Кроме того, работники выразили недовольство приоритетами Boeing, отметив, что в то время как их зарплаты отстают, компания инвестировала миллиарды в выкуп акций и бонусы руководству. Эта диспропорция вызвала гнев и чувство предательства среди сотрудников, что еще больше мотивировало их решение бастовать.

Экономическое давление и остановка производства

Забастовка, начавшаяся 13 сентября, привела к значительным сбоям, приостановив производство ключевых моделей самолетов, включая 737 MAX и 777. С участием более 30,000 механиков, последствия ощущаются не только внутри Boeing, но и по всей цепочке поставок в аэрокосмической отрасли, которая уже испытывает финансовое давление.

Текущие финансовые трудности Boeing усилили настоятельность необходимости решения проблемы. Компания находится в сложной ситуации, объявив о планах сократить 17,000 рабочих мест и пытаясь привлечь 15 миллиардов долларов от инвесторов для поддержания своего кредитного рейтинга. При таких высоких ставках работники считают, что их требования должны быть выполнены, чтобы обеспечить более справедливое будущее.

Тайминг и политические последствия

По мере приближения президентских выборов 5 ноября как Boeing, так и Международная ассоциация механиков (IAM) сталкиваются с нарастающим давлением для достижения соглашения. Руководство профсоюза рассматривает возможность привлечения Белого дома для получения дополнительной поддержки в переговорах, что свидетельствует о том, насколько важен этот трудовой конфликт в более широком экономическом контексте.

Авиаконсультант Скотт Хэмилтон прокомментировал ситуацию, заявив: «Это плохие новости для всех — Boeing, трудящихся, поставщиков, клиентов и даже для национальной экономики.» Последствия этой забастовки выходят за пределы заводских площадок; они отражаются на всей отрасли и экономике в целом.