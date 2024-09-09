Почему Google во второй раз сталкивается с антимонопольным судом?

Google предстоит явиться перед антимонопольными прокурорами США в понедельник, 9 сентября, в Александрии, штат Вирджиния. Во время этой сессии Министерство юстиции попытается доказать, что компания препятствовала конкуренции в области онлайн-рекламных технологий. Это второе недавнее столкновение гиганта поиска с Министерством юстиции.

Google предстоит явиться перед антимонопольными прокурорами США в понедельник, 9 сентября, в Александрии, штат Вирджиния. Во время этой сессии Министерство юстиции попытается доказать, что компания препятствовала конкуренции в области онлайн-рекламных технологий. Это второе недавнее столкновение гиганта поиска с Министерством юстиции.

Прокуроры утверждают, что Google осуществляет значительный контроль над технологической инфраструктурой, которая поддерживает распространение новостей и информации на веб-сайтах, обрабатывая более 150 000 продаж онлайн-рекламы каждую секунду.

Этот случай имеет важное значение для антимонопольных регуляторов США, которые пытаются бросить вызов предполагаемым монополиям в большой технологии, что продолжается как при администрации Трампа, так и при администрации Байдена.

Стратегически ли Google доминирует в инструментах рекламы на веб-сайтах?

Министерство юстиции утверждает, что Google использует сложную стратегию для доминирования в инструментах рекламы на веб-сайтах, включая приобретение других компаний, наложение ограничений на использование своих инструментов клиентами и манипулирование аукционами рекламы.

В ответ Google отрицает эти обвинения, заявляя, что они неверно интерпретируют юридические усилия компании по разработке своей технологии и поддержке своих клиентов. Компания также утверждает, что прокуроры игнорируют тот факт, что рынок цифровой рекламы сместился к приложениям и подключенным телевизорам, где Google сталкивается с существенной конкуренцией.

Если федеральный судья Леони Бринкема установит, что Google нарушил закон, она затем рассмотрит запрос прокуроров о том, чтобы Google расстался как минимум с Google Ad Manager, платформой, которая включает в себя рекламный сервер и рекламную биржу Google.

Финансовый аналитик Wedbush сообщил, что рекламные технологии Google внесли 20 миллиардов долларов, или 11% от общего дохода компании в 2020 году, и примерно 1 миллиард долларов, или 2,6%, от операционной прибыли за тот год. В 2020 году Ad Manager составил 4,1% от доходов и 1,5% от операционной прибыли, согласно исследованиям Wedbush и судебным документам. Последние данные были удалены из судебных записей.

Монополии крупных технологий под пристальным вниманием

Карен Данн, партнер в Paul, Weiss и ключевая фигура в подготовке дебатов для нескольких известных демократов, включая вице-президента Камалу Харрис, возглавляет команду защиты Google.

Юридической командой правительства руководит Джулия Тарвер Вуд, опытный процессуальный адвокат, которая присоединилась к Министерству юстиции в прошлом году. Ранее она работала в Paul, Weiss, представляя клиентов, таких как American International Group, Mastercard и Amazon.com.

Ожидается, что многофазный процесс будет включать показания от Google и его конкурентов в сфере цифровой рекламы, таких как Trade Desk и Comcast, а также от издателей, таких как News Corp и Gannett, которые, по мнению прокуроров, пострадали от действий Google.

Этот случай является частью более широкого ряда действий против предполагаемых монополий в сфере больших технологий. Недавно Министерство юстиции добилось решения против Google в отдельном деле, касающемся его доминирования в онлайн-поиске, и также подало в суд на Apple. Кроме того, Федеральная торговая комиссия США ведет дела против Meta Platforms, материнской компании Facebook, и Amazon.