Четверг, 29 августа, 2024

Президент ОАЭ и новый главный советник Бангладеш подчеркивают приверженность улучшению отношений

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаян поздравил профессора Мухаммада Юнуса с назначением на пост Главного советника временного правительства Народной Республики Бангладеш.

Президент ОАЭ и новый главный советник Бангладеш подчеркивают приверженность улучшению отношений

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаян поздравил профессора Мухаммада Юнуса с назначением на пост Главного советника временного правительства Народной Республики Бангладеш.

Он выразил надежду, что руководство Мухаммада Юнуса принесет процветание его стране и народу, а также подчеркнул свою готовность к сотрудничеству в будущем для продвижения интересов обеих стран и выполнения стремлений их народов к росту и процветанию.

В ответ Мухаммад Юнус поблагодарил шейха Мухаммеда бин Заида за его добрые слова. Он выразил надежду на дальнейший прогресс и процветание для ОАЭ и подтвердил свою приверженность укреплению сотрудничества между двумя странами, опираясь на их прочные и долговременные отношения ради взаимной выгоды.

Tags:

Главный Советник Президент ОАЭ Улучшение Отношений Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаян
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