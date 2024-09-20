Премьер-министр Японии Кисида требует разъяснений от Китая после stabbing школьника.

После того как 10-летний японский мальчик былstabbed по пути в школу в китайском Шэньчжэне, премьер-министр Японии Фумио Кисида потребовал объяснений от Пекина по поводу смертельных нападений на японских детей в Китае в последние месяцы, сообщает CNN.

Обращаясь к журналистам, премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал нападение «подлым преступлением и серьезным, крайне важным вопросом» и призвал Китай защитить японских граждан в стране.

«Мы настоятельно требуем от китайской стороны объяснить факты по этому делу. Так как с момента преступления прошло уже более суток, мы поручили им предоставить объяснения как можно скорее», — сказал Кисида.

«Такой инцидент не должен повторяться. Мы настоятельно призвали китайскую сторону обеспечить безопасность японских граждан.»

На регулярной пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая выразил «сожаление и боль» по поводу того, что он назвал «несчастным случаем», и выразил соболезнования семье мальчика.

Линь Цзян, пресс-секретарь министерства, сказал, что дело находится под расследованием и охарактеризовал его как «изолированный инцидент». «Подобные случаи могут произойти в любой стране», — сказал Линь. «Китай всегда принимал и будет продолжать принимать эффективные меры для обеспечения безопасности всех иностранных граждан в Китае.»

Китайские власти не упомянули о motive для атаки в среду. Однако национализм, ксенофобия и антияпонские настроения растут в стране, часто подогреваемые государственными СМИ.

Согласно министерству иностранных дел Китая, мальчик, чей отец японец, а мать китаянка, был ранен ножом примерно в 200 метрах от школьных ворот в среду утром в южном городе Шэньчжэнь. Получив ранения в живот, он скончался ранним утром в четверг, согласно японскому правительству, ссылаясь на новость Kyodo.

Кроме того, полиция Шэньчжэня поделилась своим заявлением, в котором говорится, что 44-летний подозреваемый был задержан на месте и взят под стражу. Мужчина был безработным и ранее был задержан дважды по подозрению в повреждении общественных телекоммуникационных объектов и нарушении общественного порядка, сообщили государственные СМИ Шэньчжэня в пятницу, ссылаясь на полицию.

Тем временем, в июне китайский мужчина ранил японскую женщину и ее ребенка в нападении с ножом перед школьным автобусом в Сучжоу, восточный Китай. Китаец, который попытался вмешаться, позже скончался от полученных травм.

После этого нападения японское министерство иностранных дел приказало японским школам в Китае пересмотреть свои меры безопасности, сообщила министр иностранных дел Ёко Камикава журналистам в четверг.

Публичные нападения на иностранцев были редки в Китае, но серия высокопрофильных нападений с ножом вызвала беспокойство в последние месяцы.

За две недели до того, как японская мать и ее ребенок были атакованы в Сучжоу, четверо американских преподавателей колледжа были ранены ножом китайским мужчиной в общественном парке в Цзилине на северо-востоке после того, как он врезался в одного из них, согласно данным китайской полиции.

Министерство иностранных дел Китая охарактеризовало оба нападения как «изолированные инциденты» и не выпустило дополнительной информации о мотивах.

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