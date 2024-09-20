Home
Explore
Settings

Settings

×

Push Notifications

Activate notifications to receive push notices for important events and suggestions.

Reading Mode

Adjust the reading mode to suit your reading needs.

Font Size

Fix the font size to suit your reading preferences

Language

Select the language of your choice. NewsX reports are available in 11 global languages.
Select Language
Суббота, 21 сентября, 2024
Live Tv

Премьер-министр Японии Кисида требует разъяснений от Китая после stabbing школьника.

"Такой инцидент не должен повторяться. Мы настоятельно призвали китайскую сторону обеспечить безопасность японских граждан."

Премьер-министр Японии Кисида требует разъяснений от Китая после stabbing школьника.

После того как 10-летний японский мальчик былstabbed по пути в школу в китайском Шэньчжэне, премьер-министр Японии Фумио Кисида потребовал объяснений от Пекина по поводу смертельных нападений на японских детей в Китае в последние месяцы, сообщает CNN.

Обращаясь к журналистам, премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал нападение «подлым преступлением и серьезным, крайне важным вопросом» и призвал Китай защитить японских граждан в стране.

«Мы настоятельно требуем от китайской стороны объяснить факты по этому делу. Так как с момента преступления прошло уже более суток, мы поручили им предоставить объяснения как можно скорее», — сказал Кисида.

«Такой инцидент не должен повторяться. Мы настоятельно призвали китайскую сторону обеспечить безопасность японских граждан.»

На регулярной пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая выразил «сожаление и боль» по поводу того, что он назвал «несчастным случаем», и выразил соболезнования семье мальчика.

Линь Цзян, пресс-секретарь министерства, сказал, что дело находится под расследованием и охарактеризовал его как «изолированный инцидент». «Подобные случаи могут произойти в любой стране», — сказал Линь. «Китай всегда принимал и будет продолжать принимать эффективные меры для обеспечения безопасности всех иностранных граждан в Китае.»

Китайские власти не упомянули о motive для атаки в среду. Однако национализм, ксенофобия и антияпонские настроения растут в стране, часто подогреваемые государственными СМИ.

Согласно министерству иностранных дел Китая, мальчик, чей отец японец, а мать китаянка, был ранен ножом примерно в 200 метрах от школьных ворот в среду утром в южном городе Шэньчжэнь. Получив ранения в живот, он скончался ранним утром в четверг, согласно японскому правительству, ссылаясь на новость Kyodo.

Кроме того, полиция Шэньчжэня поделилась своим заявлением, в котором говорится, что 44-летний подозреваемый был задержан на месте и взят под стражу. Мужчина был безработным и ранее был задержан дважды по подозрению в повреждении общественных телекоммуникационных объектов и нарушении общественного порядка, сообщили государственные СМИ Шэньчжэня в пятницу, ссылаясь на полицию.

Тем временем, в июне китайский мужчина ранил японскую женщину и ее ребенка в нападении с ножом перед школьным автобусом в Сучжоу, восточный Китай. Китаец, который попытался вмешаться, позже скончался от полученных травм.

После этого нападения японское министерство иностранных дел приказало японским школам в Китае пересмотреть свои меры безопасности, сообщила министр иностранных дел Ёко Камикава журналистам в четверг.

Публичные нападения на иностранцев были редки в Китае, но серия высокопрофильных нападений с ножом вызвала беспокойство в последние месяцы.

За две недели до того, как японская мать и ее ребенок были атакованы в Сучжоу, четверо американских преподавателей колледжа были ранены ножом китайским мужчиной в общественном парке в Цзилине на северо-востоке после того, как он врезался в одного из них, согласно данным китайской полиции.

Министерство иностранных дел Китая охарактеризовало оба нападения как «изолированные инциденты» и не выпустило дополнительной информации о мотивах.

(За исключением заголовка, эта история не была отредактирована сотрудниками Newsx и опубликована из синдицированного источника.)

Filed under

Also Read

Как Олимпийские Атлеты Могут Получить Визу EB1A

Как Олимпийские Атлеты Могут Получить Визу EB1A

Визы за 48 часов, скидки на поездки с 25 сентября по 2 октября.

Визы за 48 часов, скидки на поездки с 25 сентября по 2 октября.

Кто такой Райан Уэсли Раут? Встреча с предполагаемым преступником в гольф-клубе Трампа во Флориде

Кто такой Райан Уэсли Раут? Встреча с предполагаемым преступником в гольф-клубе Трампа во Флориде

Шакира уходит со сцены после того, как фанаты попытались снять ее под платьем, реакция певицы становится вирусной

Шакира уходит со сцены после того, как фанаты попытались снять ее под платьем, реакция певицы...

«Я НЕНАВИЖУ ТЕЙЛОР СВИФТ», — говорит Дональд Трамп после того, как она поддержала Камалу Харрис

«Я НЕНАВИЖУ ТЕЙЛОР СВИФТ», — говорит Дональд Трамп после того, как она поддержала Камалу Харрис

Entertainment

Шакира уходит со сцены после того, как фанаты попытались снять ее под платьем, реакция певицы становится вирусной

Шакира уходит со сцены после того, как фанаты попытались снять ее под платьем, реакция певицы

Объединяется ли Веном со Спайди, чтобы сразиться с этим МОГУЩЕСТВЕННЫМ Злодеем Марвела в Человеке-пауке 4?

Объединяется ли Веном со Спайди, чтобы сразиться с этим МОГУЩЕСТВЕННЫМ Злодеем Марвела в Человеке-пауке 4?

Сэр Иэн Маккеллен попросил вернуть ему рыцарское звание после того, как он окрестил покойную королеву Елизавету II ‘Mad’ и ‘Rude’

Сэр Иэн Маккеллен попросил вернуть ему рыцарское звание после того, как он окрестил покойную королеву

Jennie из BLACKPINK Применяет Юридические Меры Против Лжеца, Утверждающего, Что Он Её Отец

Jennie из BLACKPINK Применяет Юридические Меры Против Лжеца, Утверждающего, Что Он Её Отец

Бен Аффлек вызывает слухи о романе с 28-летней дочерью Роберта Кеннеди-младшего Кик Кеннеди на фоне развода с Дженнифер Лопес

Бен Аффлек вызывает слухи о романе с 28-летней дочерью Роберта Кеннеди-младшего Кик Кеннеди на фоне

Lifestyle

Действительно ли работают ямочки? Инфлюенсеры прибегают к искусственным ямочкам ради идеальной улыбки

Действительно ли работают ямочки? Инфлюенсеры прибегают к искусственным ямочкам ради идеальной улыбки

Вам нравится пробовать бьюти-тестеры? Узнайте главную причину аллергии на коже

Вам нравится пробовать бьюти-тестеры? Узнайте главную причину аллергии на коже

Что такое Grazing Tables? Новые тенденции, преобразующие кейтеринг мероприятий с помощью искусной и интерактивной кухни

Что такое Grazing Tables? Новые тенденции, преобразующие кейтеринг мероприятий с помощью искусной и интерактивной кухни

Ореховый всплеск: почему грецкие орехи завоевывают популярность во всем мире и что вам нужно знать о связанных с ними рисках

Ореховый всплеск: почему грецкие орехи завоевывают популярность во всем мире и что вам нужно знать

Полное руководство по продуктам в сезон дождей: что есть, чтобы быть здоровым

Полное руководство по продуктам в сезон дождей: что есть, чтобы быть здоровым

mail logo

Подпишитесь, чтобы получать заголовки дня от NewsX прямо на свой почтовый ящик