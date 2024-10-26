Президент Путин подтвердил, что потенциальное использование Северокорейских войск Россией является исключительно ее решением, подчеркивая право Москвы на обеспечение своей безопасности на фоне обсуждений с НАТО.

В смелом заявлении в пятницу президент Владимир Путин подтвердил, что решение о развертывании Северокорейских войск является вопросом, касающимся исключительно России. Это заявление сделано после сообщений из Соединенных Штатов, в которых говорится, что Северная Корея отправила примерно 3,000 солдат в Россию, возможно, для развертывания в Украине. Этот шаг был интерпретирован западными странами как значительная эскалация текущего конфликта.

Замечания Путина звучат на фоне растущей напряженности в Восточной Европе, особенно в отношении стремлений Украины присоединиться к НАТО. Он указал, что если Украина хочет вступить в НАТО, Россия имеет право принять любые необходимые меры для защиты своей безопасности. «Когда нам нужно что-то решить, мы примем решение… но это наше суверенное решение — применять ли это, не применять, нужно ли нам это», — заявил Путин в интервью российскому государственному телевидению. «Это наше дело.»

Позиция Кремля отражает более широкую геополитическую нарративу, где Запад утверждает, что Украина имеет право обеспечивать свою безопасность через альянсы, либо с НАТО, либо независимо. Путин подчеркнул, что чем скорее западные страны признают ограничения своего подхода к России, тем лучше это будет для всех вовлеченных сторон, особенно для самого Запада.

Роль Северной Кореи в Конфликте

Сообщения военной разведки Украины раскрыли, что первые северокорейские подразделения, обученные в России, уже были развернуты в Курской области. Этот район стал местом значительных конфликтов, особенно когда украинские силы достигли успехов в августе. Потенциальное развертывание северокорейских войск представляет собой стратегическое партнерство, которое может повлиять на динамику войны.

В июне, во время визита в Пхеньян, Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын официально оформили свое военное сотрудничество через комплексное соглашение о стратегическом партнерстве. Этот пакт включает в себя пункт о взаимной обороне, согласно которому, если одна из стран будет атакована, другая предоставит военную и иную помощь.

Ответ США и Продолжающаяся Напряженность

Хотя Путин не опроверг утверждения США о развертывании северокорейских войск, он защитил право России управлять своими оборонными отношениями. Он обвинил Запад в усугублении ситуации в Украине и повторил суверенитет России в определении своих военных стратегий.