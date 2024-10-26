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Суббота, 26 октября, 2024
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Путин Утверждает, что Размещение Северокорейских Войск Является Исключительно Внутренним Делом России

Президент Путин подтвердил, что потенциальное использование Северокорейских войск Россией является исключительно ее решением, подчеркивая право Москвы на обеспечение своей безопасности на фоне обсуждений с НАТО.

Путин Утверждает, что Размещение Северокорейских Войск Является Исключительно Внутренним Делом России

В смелом заявлении в пятницу президент Владимир Путин подтвердил, что решение о развертывании Северокорейских войск является вопросом, касающимся исключительно России. Это заявление сделано после сообщений из Соединенных Штатов, в которых говорится, что Северная Корея отправила примерно 3,000 солдат в Россию, возможно, для развертывания в Украине. Этот шаг был интерпретирован западными странами как значительная эскалация текущего конфликта.

Замечания Путина звучат на фоне растущей напряженности в Восточной Европе, особенно в отношении стремлений Украины присоединиться к НАТО. Он указал, что если Украина хочет вступить в НАТО, Россия имеет право принять любые необходимые меры для защиты своей безопасности. «Когда нам нужно что-то решить, мы примем решение… но это наше суверенное решение — применять ли это, не применять, нужно ли нам это», — заявил Путин в интервью российскому государственному телевидению. «Это наше дело.»

Позиция Кремля отражает более широкую геополитическую нарративу, где Запад утверждает, что Украина имеет право обеспечивать свою безопасность через альянсы, либо с НАТО, либо независимо. Путин подчеркнул, что чем скорее западные страны признают ограничения своего подхода к России, тем лучше это будет для всех вовлеченных сторон, особенно для самого Запада.

Роль Северной Кореи в Конфликте

Сообщения военной разведки Украины раскрыли, что первые северокорейские подразделения, обученные в России, уже были развернуты в Курской области. Этот район стал местом значительных конфликтов, особенно когда украинские силы достигли успехов в августе. Потенциальное развертывание северокорейских войск представляет собой стратегическое партнерство, которое может повлиять на динамику войны.

В июне, во время визита в Пхеньян, Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын официально оформили свое военное сотрудничество через комплексное соглашение о стратегическом партнерстве. Этот пакт включает в себя пункт о взаимной обороне, согласно которому, если одна из стран будет атакована, другая предоставит военную и иную помощь.

Ответ США и Продолжающаяся Напряженность

Хотя Путин не опроверг утверждения США о развертывании северокорейских войск, он защитил право России управлять своими оборонными отношениями. Он обвинил Запад в усугублении ситуации в Украине и повторил суверенитет России в определении своих военных стратегий.

Filed under

Владимир Путин Конфликт в Украине мировые новости Северокорейские войска
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