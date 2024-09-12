Россия Заявляет О Восстановлении Контроля Над 10 Населенными Пунктами В Курске, Ранее Захваченными Украиной

Министерство обороны России 12 сентября объявило, что российские солдаты восстановили контроль над 10 населёнными пунктами в Курской области, которые ранее были захвачены Украиной. Это обновление последовало за сообщениями, предполагающими, что Москва начала контратаку в спорной области, частично контролируемой украинскими силами с начала трансграничного вторжения 6 августа.

Министерство обороны России 12 сентября объявило, что российские солдаты восстановили контроль над 10 населёнными пунктами в Курской области, которые ранее были захвачены Украиной. Это обновление последовало за сообщениями, предполагающими, что Москва начала контратаку в спорной области, частично контролируемой украинскими силами с начала трансграничного вторжения 6 августа.

Президент Владимир Зеленский подтвердил эти сообщения 12 сентября, заявив на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, что операции идут по плану.

Одно из сел, которое якобы было снова захвачено Россией, Снагост, находится примерно в 30 километрах к западу от российской города Суджа, контролируемого Украиной, и около 10 километров к северу от украинской границы.

Ситуация В Курской Области Ухудшается

11 сентября украинская группа мониторинга с использованием краудсорсинга DeepState сообщила, что ситуация на западном фланге украинских войск в Курской области ухудшилась. Они отметили, что россияне усилили атаки, перевозив бронетехнику через реку Сейм и другие мелкие реки. Украина ранее нацеливалась на мосты и паромные переправы через реку Сейм, чтобы изолировать российские войска в Глушковском районе.

6 сентября Зеленский заявил, что Украина контролирует более 1300 квадратных километров и около 100 населенных пунктов в Курской области. Киев указал, что вторжение было направлено на отвлечение российских сил от Донбасса и предотвращение дальнейших российских нападений через границу из Курской области.

Украинское Наступление И Российская Контратака

Украина начала наступление с явной целью отвлечь внимание России от её продвижения на восток Украины. Наступление теперь заявляет о контроле до 1300 квадратных километров (500 квадратных миль) российской территории. Несмотря на это, российские войска продолжили захватывать деревни на востоке Украины и приближаются к стратегическому городу Покровск.

Аналитики из американского Института по изучению войны отметили, что масштаб, объем и будущее российских контратак остаются неопределенными, и слишком рано делать окончательные выводы. Аккаунт в социальных сетях, связанный с украинской бригадой, сообщил, что российские войска неожиданно начали атаку рядом со Снагостом, что вынудило украинцев начать контрнаступление.

Российский военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил газете «Московский комсомолец», что было возвращено более 100 квадратных километров территории и утверждал, что резервы, подкрепления и логистические запасы врага больше не могли достигнуть Курской области. Российские военные, как сообщается, были удивлены масштабом и интенсивностью украинского вторжения в Курскую область в начале прошлого месяца.

Российские Силы Всего В Нескольких Километрах От Покровска

Москва была поражена тем, как легко украинские силы захватили города и села, включая Суджу. Тем не менее, президент Владимир Путин заявил почти через месяц, что эти усилия потерпели неудачу. Он упомянул, что украинские силы пытались дестабилизировать Россию, заставляя перемещать войска и нарушая наступление в ключевых областях, особенно в Донбассе. Путин утверждал, что украинское наступление не достигло своей цели и вместо этого продвинуло основную цель Москвы — захват Донбасса, который включает в себя промышленные регионы Украины Донецк и Луганск.

Российские силы сейчас находятся всего в нескольких километрах от Покровска и соседнего города Мирноград, с интенсивными боями, сообщаемыми на подходах к Покровску. Эстакада между двумя городами была разрушена в ночь с среды на четверг, и глава региона Донецк сообщил, что водоснабжение Покровска было прервано, хотя в городе все еще есть доступ к нескольким колодцам.

Между тем, российская атака дронов в северном украинском городе Коноптоп, который является важным узлом для подготовки кампании по Курску, привела к ранениям 14 человек. Прокуроры в приграничной области Сумс освободили фотографии, показывающие поврежденные многоквартирные дома в городе. Атака также вызвала отключение электроэнергии в Коноптопе, и власти сообщили о значительном ущербе энергетической инфраструктуре.