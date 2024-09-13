Сергей Шойгу, Главный Российский Официальный Представитель по Безопасности, Встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Главный российский официальный представитель по безопасности Сергей Шойгу провел переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время своего визита в Пхеньян в пятницу, сообщают российские новостные агентства. Визит состоялся в критический момент конфликта в Украине, по поводу которого США утверждают, что Северная Корея предоставила России боеприпасы и баллистические ракеты.

Главный российский официальный представитель по безопасности Сергей Шойгу провел переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время своего визита в Пхеньян в пятницу, сообщают российские новостные агентства. Визит состоялся в критический момент конфликта в Украине, по поводу которого США утверждают, что Северная Корея предоставила России боеприпасы и баллистические ракеты.

США и их союзники рассматривают возможность разрешения Украине использовать предоставленные Западом дальнобойные ракеты для ударов по глубине России. Президент Владимир Путин заявил, что если это произойдет, это будет означать, что Запад вступает в прямое взаимодействие с Россией.

Перевод оружия между Россией и Северной Кореей?

Москва и Пхеньян опровергли любые поставки оружия, но подтвердили намерение укрепить свои военные связи. С начала войны в Украине Россия усилила свои отношения с Северной Кореей, и Ким принимал Путина с государственным визитом в июне.

Шойгу, который был министром обороны России до мая, теперь является секретарем Совета Безопасности, в который входят Путин, его военные и разведывательные лидеры, а также другие высокопоставленные чиновники.

По данным государственного новостного агентства РИА, Совет Безопасности сообщил, что произошел «содержательный обмен мнениями» с корейскими коллегами по различным двусторонним и международным вопросам в рамках текущего стратегического диалога. Встречи были охарактеризованы как проходящие в «исключительно доверительной, дружеской атмосфере» и ожидается, что они значительно способствуют реализации соглашений, достигнутых Путиным и Кимом во время их саммита три месяца назад.

Отношения между Россией и Северной Кореей

Путин недавно посетил Северную Корею во второй раз, первый раз это было в 2000 году в начале его президентского срока, когда Ким Чен Ир, отец г-на Кима, еще был верховным лидером. В остальном, отношения между Россией и Северной Кореей, хотя и не такие крепкие, как в советскую эпоху, развиваются от простых любезностей до взаимных выгод, вызывая беспокойство на Западе.

Кремль указал, что существует потенциал для «очень глубоких отношений» между Россией и Северной Кореей. Хотя было заявлено, что это не должно вызывать беспокойства, предполагалось, что те, кто рассматривает возможность противодействия растущим связям, должны переосмыслить свою позицию.

Существует множество предположений о точных потребностях обеих сторон, которые, похоже, связаны с обеспечением поставок. Политолог и союзник Путина Сергей Марков предполагает, что Россия, вероятно, ищет боеприпасы, строительных рабочих и даже добровольцев для фронта в Украине. В обмен Северная Корея может получить российскую продукцию и технологическую поддержку для своих военных целей, включая развитие программы дальнобойных ракет для потенциального достижения США, по словам Маркова.

Россия нуждается в Северной Корее для поддержания конфликта в Украине

Несомненно, что Россия нуждается в поддержке конфликта в Украине. Согласно недавнему отчету Bloomberg, ссылающемуся на министерство обороны Южной Кореи, Северная Корея предоставила России почти пять миллионов артиллерийских снарядов. Для России нахождение партнера, который разделяет ее неприязнь к санкциям и Западу — и, таким образом, готов торговать, является значительным преимуществом.

Россия и Северная Корея являются одними из самых санкционированных стран в мире, при этом Северная Корея сталкивается с санкциями за разработку ядерного оружия и испытания баллистических ракет. Ранее в этом году Москва нанесла серьезный удар по санкциям против Пхеньяна, наложив вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, направленную на продление надзорной панели.

Этот дипломатический жест может отражать искреннюю дружбу между двумя лидерами, хотя, вероятно, она осторожна и деловая. В феврале Путин подарил Киму роскошный российский лимузин, нарушая санкции ООН. Недавно Ким описал Северную Корею как «непобедимого товарища по оружию» с Россией в сообщении президенту Путину. Однако это может быть продиктовано бизнес-интересами и отсутствием альтернатив.

Россия ищет способы обойти западные санкции

Фактически, Северная Корея теперь более ценна для изолированной России, и Северная Корея понимает, что Москве нужны союзники.

Посещая Северную Корею, Россия может показать своим критикам, что она может и будет действовать по своему усмотрению. Россия может искать пути обхода западных санкций, убеждать других нарушать санкции и устанавливать новые международные отношения, несмотря на так называемую «специальную военную операцию». С начала конфликта в Украине президент Путин продвигает идею о том, что западное доминирование ослабевает, и ищет тех, кто либо согласен с ним, либо открыт для этого взгляда.

На недавнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге одним из примечательных гостей Путина был президент Зимбабве, еще одной страны, пострадавшей от санкций. Россия стремится продемонстрировать свои глобальные дружеские связи, приветствуя всех недовольных мировым порядком, возглавляемым США, от Азии до Латинской Америки и Африки.