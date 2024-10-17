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Четверг, 17 октября, 2024
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Синвар мертв: Премьер-министр Израиля Нетаньяху подтверждает смерть главы ХАМАСа

Премьер-министр также поручил своим помощникам уведомить семьи израильских заложников о смерти главы ХАМАСа.

Синвар мертв: Премьер-министр Израиля Нетаньяху подтверждает смерть главы ХАМАСа

Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху в четверг подтвердил, что глава ХАМАСа и один из организаторов ужасных атак 7 октября прошлого года Яхъя Синвар мертв, сообщает The Times of Israel.
Премьер-министр также поручил своим помощникам уведомить семьи израильских заложников о смерти главы ХАМАСа.
Сегодня ранее Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили, что три террориста были ликвидированы во время операций в Газе, среди которых был глава ХАМАСа Яхъя Синвар, чья смерть теперь подтверждена.
ЦАХАЛ опубликовал пост в X и написал: «Во время операций ЦАХАЛа в Газе было ликвидировано 3 террориста. ЦАХАЛ и ШАБАК проверяют возможность, что один из террористов был Яхъей Синваром.»
Это событие произошло через несколько недель после того, как Израиль ликвидировал еще одного высокопрофильного лидера, главу Хезболлы Хасана Насраллаха, в результате авиаударов в Ливане.
Ранее другой высокопрофильный лидер ХАМАСа Исмаил Хания также погиб в Иране. Хотя Тегеран и ХАМАС обвинили Израиль в атаке, Израиль не принял и не отрицал эти обвинения.
Недавно ЦАХАЛ ликвидировал несколько высокопоставленных чиновников ХАМАСа, включая Равхи Муштаха, главу правительства ХАМАСа в Газе, и Самеха аль-Сираджа, который занимал должность министра безопасности в политическом бюро ХАМАСа.
Во вторник ЦАХАЛ заявил, что около 20 боевиков ХАМАСа были убиты в результате авиаударов и боев в упор в Джабалии за прошедшие сутки, сообщает The Times of Israel.
Военные также нашли и уничтожили склад оружия и другие запасы среди боевых действий, согласно данным армии.
«Операция будет продолжаться столько, сколько необходимо, систематически нанося удары и тщательно разрушая террористическую инфраструктуру в районе», — заявила армия.
В понедельник ЦАХАЛ призвал палестинцев в северной Газе в Бейт-Ханун, Джабалию и Бейт-Лахию эвакуироваться в гуманитарную зону, определенную Израилем на юге сектора, как сообщает The Times of Israel.
Тем временем во вторник ЦАХАЛ и агентство безопасности ШАБАК заявили, что трое террористов ХАМАСа, участвовавших в атаке 7 октября, были убиты в авиаударах в последние дни.

(Кроме заголовка, эта история не была отредактирована сотрудниками Newsx и публикуется из синдицированного источника.)

Filed under

Премьер-министр
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