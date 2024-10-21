Стимул голосования в 1 миллион долларов от Илона Маска: изменит ли это ход президентских выборов 2024 года?

По мере того как приближаются президентские выборы 2024 года в США, неожиданная фигура вступила на политическую арену с дерзкой инициативой, направленной на активизацию избирателей-республиканцев. Миллиардер и предприниматель Илон Маск объявил, что один счастливчик из числа зарегистрированных избирателей штата Пенсильвания будет выигрывать 1 миллион долларов каждый день вплоть до дня выборов, 5 ноября 2024 года. Эта смелая инициатива является частью усилий Маска по стимулированию регистрации избирателей и поддержке ключевых республиканских идеалов, таких как «Свобода слова» и «Право на ношение оружия».

Миллион долларов – ставка на демократию

19 октября Маск поделился этой новостью через свою платформу X (ранее Twitter), вызвав волну волнения и любопытства. Чтобы принять участие в конкурсе, участники должны подписать петицию в поддержку этих республиканских принципов. Первым победителем этой беспрецедентной инициативы стал Джон Дрехер, которому был присужден 1 миллион долларов через политический комитет Маска (PAC), названный America PAC. Этот комитет создан для поддержки кандидатов, придерживающихся консервативных ценностей, включая безопасность границ и справедливую судебную систему.

От умеренности к MAGA

Исторически взгляды Маска на политику описывались как умеренные: в прошлом он поддерживал кандидатов от Демократической партии, таких как Барак Обама и Хиллари Клинтон. Однако его политический курс резко изменился после пандемии. Недавно Маск выразил недовольство президентом Байденом, назвав его «мокрым кукольным носком» и поставив под сомнение поддержку администрацией его компаний. Радикализация Маска, по мнению экспертов, обусловлена сочетанием личных переживаний и стремлением к признанию, особенно со стороны крайне правых кругов.

Личные проблемы Маска стали более очевидными, когда в 2022 году его дочь публично заявила о своем трансгендерном статусе. Маск связывает изменение своих политических взглядов с тем, что он называет «вирусом просвещённого разума», термином, который он использовал в разговоре с Джорданом Питерсоном, выражая свое недовольство общественными изменениями, которые, по его мнению, напрямую затрагивают его семью.

Роль Маска в кампании Трампа

Недавно Маск занял более активную позицию в Республиканской партии, поддержав Дональда Трампа в июле 2024 года — вскоре после покушения на жизнь бывшего президента. Маск заявил, что победа Трампа важна для сохранения демократии, и даже намекнул, что сенатор штата Огайо Джей Ди Вэнс мог бы стать подходящим кандидатом на пост вице-президента. Маск стал героем заголовков СМИ после своего выступления на политическом митинге в Батлере, штат Пенсильвания, выразив жесткие консервативные взгляды, назвав себя «тёмным MAGA», термином, обозначающим более экстремальную версию повестки Трампа.

Финансовое влияние и влияние на политику

Помимо публичной поддержки Трампа, Маск внес значительные финансовые вклады в поддержку республиканских дел. Сообщается, что он тайно пожертвовал миллионы долларов республиканским группам, связанным с Трампом и Роном ДеСантисом, начиная с 2022 года. Недавние документы показали, что Маск пожертвовал около 75 миллионов долларов в America PAC в период с июля по сентябрь, сосредоточив усилия на колеблющихся штатах, таких как Пенсильвания — регионах, которые могут существенно повлиять на исход выборов.

Владение Маском платформой X также играет ключевую роль в его политическом влиянии. Его платформа служит мощным инструментом для мобилизации неопределившихся избирателей и усиления консервативных нарративов. Поскольку Маск использует свое богатство и охват в социальных сетях для влияния на общественное мнение, остается вопрос: изменят ли его новаторские стимулы и финансовая поддержка политический ландшафт в преддверии ноября?

Заключение: дорога впереди

По мере приближения дня выборов уникальный подход Маска к политической активности вызывает как интерес, так и скептицизм. Его шаг по стимулированию регистрации избирателей отражает стратегические усилия по формированию электорального нарратива в пользу республиканских идеалов. С его значительным влиянием, как финансовым, так и социальным, Маск, возможно, способен повлиять на президентские выборы 2024 года так, как никто не мог предсказать. Наблюдая за развитием этой избирательной драмы, одно можно сказать точно: пересечение богатства и политики продолжает развиваться в увлекательных направлениях.