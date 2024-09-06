Судья откладывает приговор по делу о молчаливом платежу Трампа на 26 ноября.

Судья из Нью-Йорка отложил приговор бывшему президенту Дональду Трампу по делу о денежном вознаграждении за молчание до 26 ноября. Это решение последовало за просьбой Трампа перенести приговор на срок после президентских выборов 5 ноября. Изначально назначенная на 18 сентября дата приговора была перенесена, чтобы соответствовать избирательному графику.

Судья из Нью-Йорка отложил приговор бывшему президенту Дональду Трампу по делу о денежном вознаграждении за молчание до 26 ноября. Это решение последовало за просьбой Трампа перенести приговор на срок после президентских выборов 5 ноября. Изначально назначенная на 18 сентября дата приговора была перенесена, чтобы соответствовать избирательному графику.

Трамп требует отсрочки, чтобы избежать конфликта с выборами

Трамп, кандидат от республиканцев на пост президента, попросил судью Хуана Мерчана перенести дату его приговора на время после предстоящих выборов. Изначально назначенная дата приговора 18 сентября была менее чем за два месяца до выборов, что вызвало опасения по поводу его влияния на избирательную кампанию.

Юридические аргументы и решение Верховного суда

Команда защиты Трампа утверждала, что у них не будет достаточно времени для подачи апелляции на решение судьи Мерчана по запросу Трампа на отмену приговора. Этот запрос отчасти вызван недавним решением Верховного суда по иммунитету президента, которое имеет отношение к другому уголовному делу, с которым сталкивается Трамп. Решение Верховного суда, принятое большинством голосов 6-3, установило, что президенты не могут быть привлечены к уголовной ответственности за официальные действия, и что доказательства таких действий не могут быть использованы в делах, касающихся неофициальных действий.

Позиция прокуроров по поводу отсрочки

Прокуроры из офиса Альвина Брэгга подчеркнули, что их дело сосредоточено на личном поведении Трампа, а не на официальных президентских действиях, и поэтому не подпадает под недавнее решение Верховного суда. Они решили не принимать сторону в запросе на отсрочку, оставив решение на усмотрение судьи Мерчана. Они также отметили, что апелляционный суд может самостоятельно отложить вынесение приговора, чтобы рассмотреть аргументы Трампа, что может вызвать беспорядок.

Проблемы безопасности и логистики

Команда Брэгга подчеркнула значительные проблемы безопасности и логистики, связанные с появлением Трампа в суде. Усиленные меры безопасности во время шестинедельного суда над Трампом потребовали значительного планирования, и любые изменения в последнюю минуту в графике вынесения приговора могут усугубить эти проблемы.

Последствия отсрочки

Выбирая не настаивать на более ранней дате приговора, офис Брэгга может осознавать обвинения Трампа в том, что действия демократического прокурора направлены на вмешательство в его кампанию. Эти опасения были озвучены Джорджем Грассо, пенсионным судьей штата Нью-Йорк, который присутствовал на суде, отметив, что время юридических процедур может восприниматься как политически мотивированное.

Эта отсрочка продлевает юридическую сагу вокруг дела о денежном вознаграждении за молчание Трампа, отражая продолжающиеся сложности в балансировании юридических процессов и политических соображений.