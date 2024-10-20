Супруга лидера ХАМАСа Синвара замечена с предположительной сумкой Hermès Birkin за $32,000 во время бегства через туннели

Недавно опубликованное видео от ЦАХАЛа показывает, как супруга лидера ХАМАСа Яхьи Синвара несет сумку Hermès Birkin стоимостью $32,000, убегая через туннели, подчеркивая резкий контраст между их роскошью и трудностями Газы.

Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) недавно опубликовали впечатляющие кадры, на которых Яхья Синвар, бывший лидер ХАМАСа, вместе с семьей отчаянно сбегает в туннель под своим домом в Хан-Юнисе.

Этот инцидент произошел всего за несколько часов до того, как ХАМАС начал свое смертоносное нападение на Израиль 7 октября. Тайминг видео вызывает вопросы о приоритетах Синвара, особенно поскольку оно предполагает, что он готовился к выживанию своей семьи, планируя нападение на израильских граждан.

Личностные интересы Синвара на фоне кризиса

Контр-адмирал Даниэль Хагари, спикер ЦАХАЛа, подчеркнул значение этих кадров. «Даже накануне жестокого массового убийства Синвар занимался своей выживаемостью и выживанием своей семьи», — заявил Хагари.

Он добавил: «За несколько часов до резни Синвар думал только о себе и своей семье, в то время как отправлял террористов на убийственное нападение на израильских детей, женщин и мужчин». Эта четкая характеристика Синвара подчеркивает критическое восприятие его руководства в кризисный период.

Предмет роскоши вызывает возмущение

Кадры привлекли значительное внимание, особенно из-за поразительного предмета роскоши, замеченного с женой Синвара, Самарой Мухаммад Абу Замар. Она была запечатлена с сумкой Hermès Birkin стоимостью $32,000 (примерно ₹27 lakh), ярким символом богатства в резком контрасте с условиями жизни многих в Газе. Hermès Birkin, известная своей эксклюзивностью и высокой стоимостью с момента своего появления в 1984 году, стала символом статуса для обеспеченных.

Спикер ЦАХАЛа, полковник Авичай Адраэ, прокомментировал это неравенство, подчеркивая резкий контраст между роскошным образом жизни семьи Синвара и тяжелыми обстоятельствами среднего жителя Газы.

Яхья Синвар, родившийся 29 октября 1962 года, стал заметной фигурой в ХАМАСе после убийства Исмаила Ханийи в июле, предположительно осуществленного Израилем в Тегеране. После смерти Ханийи Синвар возглавил ХАМАС. Его лидерство и решения, особенно касающиеся нападения 7 октября, приведшего к многочисленным жертвам, сделали его ключевым игроком в продолжающемся конфликте.

Синвар был убит израильскими силами в Рафа, расположенном на юге сектора Газа, в среду. Позже ХАМАС подтвердил его смерть, что означает важный момент в конфликте между Израилем и ХАМАСом.