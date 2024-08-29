В недавнем развитии китайско-американских отношений Джон Муленаар, председатель Специального комитета Коммунистической партии Китая (SCCCP), и сенатор США Марко Рубио призвали министра обороны США Ллойда Остина добавить Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) в список, требующий дальнейшего расследования.

В недавнем развитии китайско-американских отношений Джон Муленаар, председатель Специального комитета Коммунистической партии Китая (SCCCP), и сенатор США Марко Рубио призвали министра обороны США Ллойда Остина добавить Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) в список, требующий дальнейшего расследования.

В своем письме министру законодатели потребовали немедленного добавления CATL в список, что требуется в соответствии с разделом 1260H Закона о национальной обороне (NDAA).

По данным SCCCP, CATL соответствует критериям для включения в список 1260H, поскольку поддерживает военные амбиции Пекина и вносит вклад в стратегию MCF, продолжая свою деятельность в США. CATL, крупный производитель аккумуляторов для электромобилей, имеет тесные связи с КПК и Народно-освободительной армией (НОАК).

Для тех, кто не знает, включение в список NDAA призвано обеспечить прозрачность в отношении китайских оборонных подрядчиков, работающих в Соединенных Штатах, и противостоять стратегии военно-гражданского слияния (MCF) Коммунистической партии Китая (КПК).

Кроме того, законодатели утверждают, что зависимость CATL от аккумуляторов представляет угрозу национальной безопасности, поскольку создает зависимость от КПК в плане энергетической инфраструктуры и поддерживает компанию, участвующую в военных приложениях, которые потенциально могут быть направлены против сил США в будущих конфликтах.

Кроме того, SCCCP отметил, что приверженность CATL стратегии MCF КПК подчеркивается ее партнерскими отношениями с несколькими компаниями, уже перечисленными в разделе 1260H, включая официальное партнерство с China Mobile, которая была определена Министерством обороны как китайский оборонный подрядчик.