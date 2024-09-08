США предупреждают компании о рисках в Гонконге, приравнивая угрозы к китайским

Недавно правительственные агентства США выпустили предупреждение американским компаниям о растущих рисках, связанных с работой в Гонконге. Теперь они сопоставимы с рисками в материковом Китае.

Недавно правительственные агентства США выпустили предупреждение американским компаниям о растущих рисках, связанных с работой в Гонконге. Теперь они сопоставимы с рисками в материковом Китае.

Выпустив обновленный бизнес-рекомендацию в пятницу, рекомендация предупреждает, что риски, ранее связанные с Китаем, теперь также присутствуют в Гонконге.

Почему эта рекомендация?

Согласно рекомендации, компании в Гонконге могут столкнуться с правовыми, нормативными, операционными, финансовыми и репутационными рисками, включая повышенный контроль, потенциальные финансовые штрафы и правовые последствия за предполагаемые нарушения NSL или SNS Ordinance.

В рекомендации также указывается, что компании могут столкнуться с противоречивыми юрисдикционными требованиями, связанными с соблюдением санкций. Они также могут понести гражданские или уголовные наказания в соответствии с законодательством США за несоблюдение.

Кроме того, в консультативном заключении также отмечается эрозия основных свобод и прав человека в Гонконге, которая усугубляется Законом о национальной безопасности (NSL) и Указом о защите национальной безопасности от марта 2024 года (Указ SNS или «Статья 23»).

Эти законы, а также действия китайских и гонконгских властей, такие как установление премий, могут негативно повлиять на бизнес с точки зрения персонала, финансов, соблюдения законодательства, репутации и операций.

Между тем, несмотря на то, что Гонконг является частью Китая, он сохраняет особую систему общего права для коммерческих и гражданских споров, отдельную валюту и независимые регулирующие структуры.

Он по-прежнему имеет свою собственную таможенную территорию, денежно-кредитную политику и представительство в международных организациях, таких как Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Всемирная торговая организация.

Однако компании в Гонконге также могут столкнуться с ответными мерами или контрмерами со стороны Китая за соблюдение санкций США и других международных санкций. Несмотря на то, что Гонконг признает санкции ООН, он их не признает.