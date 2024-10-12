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Воскресенье, 13 октября, 2024
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Таинственные комки заполоняют пляжи Ньюфаундленда: что это?

Недавние сообщения о странных белых комках на пляжах Ньюфаундленда заставили канадские власти начать расследование. Жители описывают комки как тестообразные, сравнивая их внешний вид с плохо испеченным хлебом, и с запахом, напоминающим растительное масло.

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Таинственные комки заполоняют пляжи Ньюфаундленда: что это?

Недавние сообщения о странных белых комках на пляжах Ньюфаундленда заставили канадские власти начать расследование. Жители описывают комки как тестообразные, сравнивая их внешний вид с плохо испеченным хлебом, и с запахом, напоминающим растительное масло.

Первоначальные отчеты от пляжников

Жители южной части провинции начали замечать это необычное вещество в начале сентября. Пляжники делились фотографиями в онлайн-группах, что привело к различным теориям о его происхождении. Спекуляции варьировались от грибов и пальмового масла до парафинового воска и даже амбры, ценного вещества, связанного с китами и используемого в парфюмерии.

Официальные ответы и выводы

Представитель Министерства охраны окружающей среды и изменения климата Канады подтвердил, что данное вещество не содержит углеводородов на основе нефти или биотоплива. Тем временем, морской эколог из Министерства рыболовства и океанов Канады исключил возможность того, что это морская губка, отметив, что в ней нет биологического материала.

Обнаружение в бухте Пласентия

Комки были в основном найдены вдоль берегов бухты Пласентия, расположенной на юго-восточном побережье Ньюфаундленда. Стэн Тобин, местный эколог из Шип Ков, обнаружил комки во время одной из своих регулярных прогулок по пляжу. Сначала он принял их за стиропор, но с тех пор столкнулся с многочисленными комками, большинство из которых имеют диаметр около 15 сантиметров.

Общественные беспокойства и вопросы

Тобин сообщил о своих находках Канадской береговой охране, которая отвергла идею о том, что комки являются стиропором. Он выразил свое недовольство, сказав: «Кто-то или кто-то знает, откуда это пришло и как это сюда попало. И они прекрасно знают, что это не должно быть здесь.»

Filed under

Таинственные
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