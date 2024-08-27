Тайвань отвечает на попытки Китая и Соломоновых Островов исключить его из Форума тихоокеанских островов

Недавно Тайвань выразил сожаление в связи с сообщениями о том, что Китай и Соломоновы Острова работают над исключением островного государства из Форума тихоокеанских островов.

Недавно Тайвань выразил сожаление в связи с сообщениями о том, что Китай и Соломоновы Острова работают над исключением островного государства из Форума тихоокеанских островов.

Это заявление МИД (Министерства иностранных дел Тайваня) последовало в ответ на сообщение австралийской газеты в понедельник, в котором говорилось, что Соломоновы Острова планируют внести предложение на форуме этого года в Тонга об отзыве статуса «партнера по развитию» Тайваня.

Ссылаясь на анонимный источник, австралийский отчет утверждал, что Соломоновы Острова получили прямые указания из Пекина не допустить участия Тайваня в саммите Форума тихоокеанских островов 2025 года, который должен состояться в Хониаре, столице Соломоновых Островов.

Что говорит МИД?

В ответ на запросы во вторник МИД Тайваня подчеркнул, что Тайвань поддерживал партнеров PIF посредством финансовой помощи и стипендиальных программ с момента вступления в организацию более двух десятилетий назад.

Министерство также подчеркнуло, что участие Тайваня в PIF последовательно придерживалось принципов «разнообразия и инклюзивности».

Между тем, после прекращения давнего дипломатического признания Тайбэя в 2019 году Соломоновы Острова стали близким союзником Китая, получая существенную помощь в целях развития и подписав конфиденциальный пакт о безопасности в 2022 году.

В настоящее время три члена PIF — Палау, Маршалловы Острова и Тувалу — поддерживают дипломатические отношения с Тайванем.

Стратегия Китая заключается в расширении своего влияния в Тихом океане посредством двусторонних соглашений и экономической помощи островным государствам. Сообщает Diplomat. Этот подход направлен на уменьшение международного присутствия Тайваня и усиление геополитического влияния Китая.

Краткая информация о Форуме тихоокеанских островов

Для тех, кто не в курсе, Форум тихоокеанских островов (PIF) — это межправительственная организация, которая сосредоточена на укреплении сотрудничества между странами и территориями Океании. В его цели входит создание торгового блока и содействие региональным миротворческим усилиям.