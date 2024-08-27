Вторник, 27 августа, 2024

Тайвань отвечает на попытки Китая и Соломоновых Островов исключить его из Форума тихоокеанских островов

Недавно Тайвань выразил сожаление в связи с сообщениями о том, что Китай и Соломоновы Острова работают над исключением островного государства из Форума тихоокеанских островов.

Тайвань отвечает на попытки Китая и Соломоновых Островов исключить его из Форума тихоокеанских островов

Недавно Тайвань выразил сожаление в связи с сообщениями о том, что Китай и Соломоновы Острова работают над исключением островного государства из Форума тихоокеанских островов.

Это заявление МИД (Министерства иностранных дел Тайваня) последовало в ответ на сообщение австралийской газеты в понедельник, в котором говорилось, что Соломоновы Острова планируют внести предложение на форуме этого года в Тонга об отзыве статуса «партнера по развитию» Тайваня.

Ссылаясь на анонимный источник, австралийский отчет утверждал, что Соломоновы Острова получили прямые указания из Пекина не допустить участия Тайваня в саммите Форума тихоокеанских островов 2025 года, который должен состояться в Хониаре, столице Соломоновых Островов.

Что говорит МИД?

В ответ на запросы во вторник МИД Тайваня подчеркнул, что Тайвань поддерживал партнеров PIF посредством финансовой помощи и стипендиальных программ с момента вступления в организацию более двух десятилетий назад.

Министерство также подчеркнуло, что участие Тайваня в PIF последовательно придерживалось принципов «разнообразия и инклюзивности».

Между тем, после прекращения давнего дипломатического признания Тайбэя в 2019 году Соломоновы Острова стали близким союзником Китая, получая существенную помощь в целях развития и подписав конфиденциальный пакт о безопасности в 2022 году.

В настоящее время три члена PIF — Палау, Маршалловы Острова и Тувалу — поддерживают дипломатические отношения с Тайванем.

Стратегия Китая заключается в расширении своего влияния в Тихом океане посредством двусторонних соглашений и экономической помощи островным государствам. Сообщает Diplomat. Этот подход направлен на уменьшение международного присутствия Тайваня и усиление геополитического влияния Китая.

Краткая информация о Форуме тихоокеанских островов

Для тех, кто не в курсе, Форум тихоокеанских островов (PIF) — это межправительственная организация, которая сосредоточена на укреплении сотрудничества между странами и территориями Океании. В его цели входит создание торгового блока и содействие региональным миротворческим усилиям.

Tags:

NewsX Китай Тайвань Форум тихоокеанских островов
addBlock

Недавний пост

Смотрите: Британка становится старейшим парашютистом Великобритании в возрасте 102 лет, интернет потрясён

Смотрите: Британка становится старейшим парашютистом Великобритании в возрасте 102 лет, интернет потрясён

Apple планирует создать до 600 000 рабочих мест в Индии к 2025 году

Apple планирует создать до 600 000 рабочих мест в Индии к 2025 году

Telegram реагирует на арест CEO Павла Дурова: «Нечего скрывать…»

Telegram реагирует на арест CEO Павла Дурова: «Нечего скрывать…»

Бен Аффлек вызывает слухи о романе с 28-летней дочерью Роберта Кеннеди-младшего Кик Кеннеди на фоне развода с Дженнифер Лопес

Бен Аффлек вызывает слухи о романе с 28-летней дочерью Роберта Кеннеди-младшего Кик Кеннеди на фоне...

Новое лечение рака прямой кишки дает шанс избежать хирургического вмешательства, показывает исследование

Новое лечение рака прямой кишки дает шанс избежать хирургического вмешательства, показывает исследование

230 задержанных освобождены после седьмых российско-украинских переговоров при посредничестве ОАЭ

230 задержанных освобождены после седьмых российско-украинских переговоров при посредничестве ОАЭ

ООН призывает Пакистан заняться проблемой насильственных исчезновений и реформировать законы о богохульстве

ООН призывает Пакистан заняться проблемой насильственных исчезновений и реформировать законы о богохульстве

mail logo

Подпишитесь, чтобы получать заголовки дня от NewsX прямо на свой почтовый ящик