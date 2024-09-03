Трагедия с лодкой в Английском канале: 10 мигрантов погибли, спасательная операция продолжается

Английский канал снова стал местом происшествия с перевернувшейся лодкой. По данным французских СМИ, как минимум 10 человек погибли после того, как лодка с десятками мигрантов перевернулась в Английском канале.

Английский канал снова стал местом происшествия с перевернувшейся лодкой. По данным французских СМИ, как минимум 10 человек погибли после того, как лодка с десятками мигрантов перевернулась в Английском канале.

Французская береговая охрана сообщила, что более 50 человек были спасены и нуждаются в медицинской помощи, как отмечают новостные агентства во вторник. Изначально официальные лица заявили, что 10 человек находятся в критическом состоянии после того, как лодка столкнулась с трудностями у побережья Ле Портель, примерно в 28 милях (45 км) к юго-западу от Кале.

Региональные СМИ сообщили, что 10 человек погибли.

Сообщения первоначально появились о том, что «по меньшей мере 100 мигрантов» находились на борту «после затопления лодки» в 11:30 по местному времени (10:30 по времени Великобритании), и упоминалось, что на причале были видны несколько белых брезентов. Также сообщалось, что некоторые люди были спасены, в том числе воздушным способом, и доставлены в ближайший порт Булонь-сюр-Мер.

Подробности о том, сколько человек было извлечено из воды, пока не раскрыты. Отдельно во вторник лодка спасательной службы RNLI прибыла в Довер с пассажирами на борту после происшествия в канале. Пока неизвестно, были ли эти люди спасены из того же инцидента у побережья Франции.

Генеральный директор Совета по делам беженцев выражает глубокое сожаление

В ответ на новости о затоплении маленькой лодки в канале и сообщения о нескольких погибших, Энвер Соломон, генеральный директор Совета по делам беженцев, выразил глубокое сожаление по поводу трагических смертей в недавнем инциденте в канале.

Соломон заявил, что в этом году было зафиксировано тревожно высокое число смертей в канале. Эта тревожная тенденция подчеркивает настоятельную необходимость комплексной и многогранной стратегии для снижения рисков, связанных с опасными переходами через канал.

Он также отметил, что простого соблюдения существующих мер недостаточно. Увеличение безопасности и патрулирования на французском побережье привело к более опасным переходам, когда люди отправляются из более рискованных мест на нестабильных, переполненных судах.

Соломон призвал правительство заняться преступными бандами и разработать план по улучшению и расширению безопасных маршрутов для людей, ищущих убежище.

Существенное увеличение числа лодок, пересекающих Английский канал

В 2023 году было зафиксировано около 29 000 человек, пересекающих Английский канал на маленьких лодках, что меньше по сравнению с 46 000 в 2022 году. Общее число прибывающих на маленьких лодках значительно увеличилось с 2018 года. Хотя попытки пересечь канал для въезда в Великобританию фиксируются уже более пятидесяти лет, существенное обнаружение началось только в конце 2018 года.

Министерство внутренних дел сообщило, что в 2023 году в Великобританию прибыло 29 437 человек после пересечения Английского канала на маленьких лодках, по сравнению с 45 774 в 2022 году.

В первой половине 2024 года было зафиксировано 12 646 прибытия на маленьких лодках, что отражает увеличение на 16% по сравнению с первой половиной 2023 года. Большинство прибывших на маленьких лодках – мужчины. В год, заканчивающийся 31 марта 2024 года, 75% (22 357) этих прибывших были мужчинами в возрасте 18 лет и старше, исключая тех, чей возраст или пол неизвестен. Кроме того, 16% (4 630) были детьми до 18 лет. Эти пропорции остаются постоянными и схожи с теми, что наблюдаются среди более широкого числа заявителей на убежище (72% мужчины и 19% дети в год до марта 2024 года). Более высокий процент мужчин среди соискателей убежища часто связывают с опасностями нелегальных миграционных поездок, при этом женщины и несовершеннолетние члены семьи часто присоединяются позже через маршруты воссоединения семей.

Рискованное путешествие за убежищем

Большинство людей, пересекающих канал на маленьких лодках, подают заявление на убежище после прибытия в Великобританию. Министерство внутренних дел отметило, что 93% (109 954) из тех, кто пересекал канал с 2018 по март 2024 года, либо подавали заявление на убежище сами, либо были включены в заявление как иждивенцы (партнер или ребенок).

Общее число соискателей убежища увеличилось в 2021 и 2022 годах, а затем сократилось в 2023 году, что соответствует тенденции по прибытиям на маленьких лодках. Более 84 000 человек подали заявление на убежище в Великобритании в 2023 году, что на 85% больше по сравнению с 2019 годом. Значительная часть этого роста связана с прибытием заявителей на маленьких лодках, хотя большинство соискателей убежища не прибыло таким образом. В 2023 году прибытия на маленьких лодках составили 33% от всех заявлений на убежище.

Некоторые люди входят в Великобританию через нелегальные пути, отличные от маленьких лодок, например, в грузовиках или контейнерах. Существенный рост числа прибытий на маленьких лодках способствовал значительному увеличению общего числа нелегальных входов, с увеличением более чем в два раза с 2019 по 2023 год. В результате доля прибытия на маленьких лодках среди обнаруженных нелегальных входов возросла с 2% в 2018 году до 80% в 2023 году.

Афганцы – ведущая национальность, пересекающая Английский канал

В году, заканчивающемся июнем 2024 года, афганцы были ведущей национальностью, пересекающей канал, составив около пятой части всех прибытий на маленьких лодках. Иранцы занимали второе место с 13%, за ними следуют прибывшие из Вьетнама и Турции, по 10% каждый. Примерно 83% прибытия на маленьких лодках в 12 месяцев, предшествующих июню 2024 года, были мужчинами, и где возраст был зарегистрирован, более 40% были в возрасте от 25 до 39 лет.

В году, заканчивающемся июнем 2024 года, наибольшее число соискателей убежища в Великобритании пришло из Афганистана – 9 342 человека. Другие значительные страны происхождения заявлений включают Иран, Пакистан, Вьетнам, Индию и Бангладеш. В 2022 году албанцы были ведущей национальностью, более 17 300 человек (включая иждивенцев) подали заявление на убежище, три четверти из которых прибыли на маленьких лодках. Украинские беженцы, прибывшие в Великобританию после вторжения России в их страну, в эти статистические данные не включены.

По состоянию на 22 августа 2024 года правительство Великобритании выдало 262 100 виз украинским беженцам, которые прибыли через законные маршруты. Также существуют отдельные договоренности для определенных групп, таких как некоторые афганские беженцы и граждане Гонконга, для въезда в Великобританию.

О Английском канале

Английский канал – это участок Атлантического океана, который разделяет южную Англию и северную Францию. Он соединяется с южной частью Северного моря через пролив Дувр на его северо-восточном конце. Длиной примерно 560 км, ширина канала колеблется от 240 км в самом широком месте до 34 км в проливе Дувр. Это считается самым загруженным судоходным районом в мире.

Исторически Английский канал играл ключевую роль в установлении Британии как морской сверхдержавы. Британия использовала канал как естественный защитный механизм, что помогло предотвратить вторжения во время Наполеоновских войн и Второй мировой войны.

Доминирующие культуры с обеих сторон канала – английская на северном берегу и французская на южном берегу. Подводный железнодорожный туннель, известный как Туннель под Ла-Маншем, имеет длину 50,46 км. Открытый в 1994 году, он соединяет Фолкстон в Англии с Коккелем во Франции под Английским каналом в проливе Дувр.