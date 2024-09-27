Трамп намерен провести ключевые встречи с Зеленским и Стармером в Нью-Йорке

Бывший президент Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу утром в Башне Трампа в Нью-Йорке. Эта встреча последовала за предыдущим взаимодействием с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером в четверг вечером и совпадает с присутствием обоих лидеров на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.

Неопределенность окружает встречу

Трамп подтвердил встречу с Зеленским во время пресс-конференции в четверг, несмотря на предыдущую неопределенность относительно ее проведения. Отношения между Трампом и Зеленским стали напряженными, особенно из-за критики Трампа в отношении финансирования США Украины в условиях продолжающегося конфликта с Россией. Зеленский также поставил под сомнение подход Трампа к разрешению войны, что усилило напряженность.

Критика поддержки США

Трамп часто заявлял, что Россия не вторглась бы в Украину, если бы он все еще находился у власти, выражая скептицизм по поводу продолжающейся поддержки США правительства Зеленского. Он заметил: «Мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключить сделку», подчеркнув свое разочарование тем, как Зеленский справляется с ситуацией.

Контекст визита Зеленского

Зеленский находится в Вашингтоне, чтобы встретиться с официальными лицами США, включая президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Ожидается, что в ходе обсуждений он изложит свой «план победы» для Украины. Его визит состоялся на фоне растущей напряженности в отношении его критики в адрес республиканских лидеров и их управления украинским конфликтом.

Предстоящий политический ландшафт

Эти встречи с Зеленским, Стармером и другими мировыми лидерами проходят всего за несколько недель до президентских выборов в США 5 ноября, подчеркивая важность международных отношений в нынешнем политическом климате.