Понедельник, 2 сентября, 2024

Три израильтянина погибли из-за стрельбы на Западном берегу

Поскольку напряженность между Израилем и Палестиной сохраняется, три израильтянина погибли в результате стрельбы в воскресенье.

Три израильтянина погибли из-за стрельбы на Западном берегу

Поскольку напряженность между Израилем и Палестиной сохраняется, три израильтянина погибли в результате стрельбы в воскресенье.

По данным израильских властей, их автомобиль был обстрелян недалеко от Хеврона на Западном берегу. По данным военных, стрельба произошла на перекрестке Идна Таркумия.

Силы безопасности в настоящее время активно ищут преступников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что жертвами стали трое полицейских, и подчеркнул продолжающуюся борьбу с тем, кого он назвал «жестоким врагом».

Он также упомянул недавнюю гибель шести израильских заложников в Газе, чьи тела были извлечены из туннеля в воскресенье.

Тем временем сотни израильских солдат проводят масштабные рейды на Западном берегу с прошлой среды, преследуя исламистских боевиков. В результате были сделаны международные призывы к сдержанности.

Однако министр финансов Бецалель Смотрич, член кабинета безопасности Израиля, настаивал на более агрессивных действиях против палестинских боевиков, ссылаясь на смертоносное нападение ХАМАС на Израиль 7 октября.

Tags:

NewsX Биньямин Нетаньяху газа Западный берег Израильско-палестинский конфликт
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