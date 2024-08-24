Суббота, 24 августа, 2024

Три человека погибли в результате ножевого нападения на фестивале в Золингене, преступник на свободе

Три человека погибли в результате ножевого нападения на фестивале в Золингене, преступник на свободе

Ножевое нападение на фестивале, посвященном 650-летию Золингена в Германии, привело к гибели трех человек и серьезным ранениям еще троих в пятницу вечером. Преступник, чья личность не установлена, до сих пор находится на свободе, и мотив остается неизвестным. Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Реул назвал это «целенаправленным нападением на человеческую жизнь».

Мэр Золингена Тим-Оливер Курцбах выразил глубокое сожаление, заявив: «У меня на глазах слезы, когда я думаю о тех, кого мы потеряли». Инцидент произошел на фоне других недавних нападений с применением ножа в Германии, что вызвало призывы к ужесточению правил ношения ножей в общественных местах.

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