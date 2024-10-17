Угроза взрыва привела к эвакуации здания в Бейруте, где размещались телеканал «Аль-Джазира» и посольство Норвегии

В другом инциденте из-за угрозы взрыва было эвакуировано здание в центре Бейрута, где расположены офисы Аль-Джазиры и посольство Норвегии.

В другом инциденте из-за угрозы взрыва было эвакуировано здание в центре Бейрута, где расположены офисы Аль-Джазиры и посольство Норвегии. Мазен Ибрагим, руководитель бюро «Аль-Джазиры» в Ливане, сообщил, что администрация здания получила несколько предупреждений, что повлекло за собой эвакуацию как посольства, так и офисов медиасети.

Представитель министерства иностранных дел Норвегии Рагнхильд Сименстад подтвердила факт эвакуации, отметив, что она произошла из-за реальной угрозы взрыва. Ситуация продолжает расследоваться, и власти пока не раскрыли дальнейшие подробности об источнике угрозы.

Серия событий подчеркивает эскалацию напряженности в регионе, поскольку Израиль продолжает свои военные операции в секторе Газа, вызывая растущую обеспокоенность по поводу жертв среди гражданского населения и более широких геополитических последствий.