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Суббота, 12 октября, 2024
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Украинские силы удерживают позиции в Торецке, сопротивляясь наступлениям российских войск

Украинские власти сообщили, что около половины стратегического города Торецк на востоке Украины находится под их контролем, в то время как они отбивают продолжающиеся атаки российских войск

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Украинские силы удерживают позиции в Торецке, сопротивляясь наступлениям российских войск

Украинские власти сообщили, что около половины стратегического города Торецк на востоке Украины находится под их контролем, в то время как они отбивают продолжающиеся атаки российских войск. Василий Чинчик, глава военной администрации города, заявил, что 40-50% города остаются под контролем Украины, тогда как оставшаяся часть оккупирована российскими силами.

Стратегическое значение Торецка

Военные аналитики подчеркивают, что захват Торецка, расположенного на возвышенности, может существенно нарушить логистику украинских войск, действующих в восточном регионе. За прошедшие сутки украинские военные сообщили о восьми столкновениях на фронте Торецка, особенно в районе города и близлежащей Щербиновки. Чинчик сообщил, что за последние 24 часа российские силы не добились территориальных успехов в Торецке.

Продолжающаяся эвакуация на фоне конфликта

Несмотря на боевые действия, в осажденном городе остаются около 1 150 жителей. Власти активно организуют эвакуацию при поддержке военных и национальной полиции.

Постепенные продвижения России на востоке Украины

Недавние сообщения указывают на то, что российские войска добиваются постепенных успехов на востоке, хотя и медленных. В этом месяце они захватили город Вугледар, что усиливает давление на украинские войска, которые сильно истощены после более чем двух с половиной лет полномасштабного вторжения.

Filed under

российских Украины
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