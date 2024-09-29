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Понедельник, 30 сентября, 2024
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Ураган Хелен опустошает юго-восток США: 64 жертвы

Ураган Хелен разразился, вызвав сильные дожди, оставив множество людей в бедственном положении и нуждающихся в укрытии и спасении. По сообщениям, буря унесла не менее 64 жизней и нанесла значительный ущерб по всему юго-востоку США, затронув миллионы и оставив многих без электроэнергии.

Ураган Хелен опустошает юго-восток США: 64 жертвы

Ураган Хелен разразился, вызвав сильные дожди, оставив множество людей в бедственном положении и нуждающихся в укрытии и спасении. По сообщениям, буря унесла не менее 64 жизней и нанесла значительный ущерб по всему юго-востоку США, затронув миллионы и оставив многих без электроэнергии.

Местные герои принимают участие
В Стинахачи, Флорида, Джаналея Англанд преобразовала свой коммерческий рыбный рынок в центр сбора пожертвований для своего сообщества. «Я никогда не видела так много бездомных людей, как сейчас», — lamentировала она, отметив, что многие жители не имеют страховки для покрытия ущерба.

Хелен обрушился на регион Большого изгиба во Флориде как мощный ураган категории 4 с ветрами до 140 миль в час. После этого он быстро прошел через Джорджию, где губернатор Брайан Кемп заметил, что ущерб с высоты выглядит как взрыв бомбы, с разорванными домами и заваленными обломками шоссе. Ослабленный ураган затем обрушился на Каролины и Теннесси, вызвав переполнение ручьев и рек и увеличив нагрузку на местные плотины.

Отчаянные усилия по спасению
СМИ сообщают о сотнях спасательных операций на воде, включая драматические эвакуации пациентов и персонала с крыши больницы в сельском округе Юникой, Теннесси. В округе Бункомб, Северная Каролина, продолжались спасательные работы, поскольку некоторые районы Эшвилля были затоплены. Шериф Квентин Миллер признал: «Сказать, что это застало нас врасплох, было бы преувеличением».

В Эшвилле житель Марио Морага выразил свое горе, наблюдая за разрушениями в районе Билтмор, где соседи объединились, чтобы позаботиться друг о друге в хаосе.

Катастрофические наводнения в регионах
Последствия Хелен привели к серьезным наводнениям, особенно в Северной Каролине, где некоторые районы столкнулись с наихудшими наводнениями за столетие. Спрусу Пайн выпало более двух футов дождя с вторника по субботу, в то время как Атланта зафиксировала 11.12 дюймов за 48 часов — это самый высокий уровень за два дня с начала ведения записей в 1878 году.

Президент Джо Байден охарактеризовал разрушения как «подавляющие» и пообещал федеральную помощь, включая объявление о бедствии для Северной Каролины для облегчения усилий по восстановлению. Ураган был особенно смертоносным для Южной Каролины, унесшим как минимум 25 жизней, что делает его самым смертоносным тропическим циклом для штата с момента урагана Хьюго в 1989 году.

Суровое напоминание о климатических изменениях
Пока сообщества начинают трудный процесс восстановления, Moody’s Analytics прогнозирует ущерб от собственности в размере от 15 до 26 миллиардов долларов, в то время как AccuWeather оценивает общие экономические потери в диапазоне от 95 до 110 миллиардов долларов. Многие жители начинают осознавать суровые реалии частых ураганов, особенно в таких местах, как округ Тейлор, Флорида, который столкнулся с несколькими штормами за короткий период.

76-летний житель Стинахачи Джон Берг отметил: «Это заставляет всех осознать, что это значит с катастрофами». Изменение климата усилило условия, способствующие таким мощным штормам, поскольку Хелен является ясным напоминанием о растущей серьезности природных катастроф.

Поддержка сообщества в условиях кризиса
Хотя ураган нанес разрушения, проявляются акты доброты. Сообщества объединяются, чтобы поддерживать друг друга, и люди обмениваются ресурсами и проверяют своих соседей. Дух стойкости сияет в темноте, когда люди собираются, чтобы помочь восстановить потерянное.

Теперь, когда Хелен переходит в посттропический циклон, он по-прежнему представляет опасности, находясь над долиной Теннесси. Восстановление только начинается, и для многих впереди будет долгий и трудный путь.

Filed under

Хелен

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