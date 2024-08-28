Франция испытает запрет на использование мобильных телефонов для детей младше 15 лет в школах

Франция собирается начать значительное испытание, запрещающее мобильные телефоны в средних школах для детей до 15 лет. Инициатива, направленная на предоставление учащимся «цифровой паузы», будет проводиться в почти 200 школах, участвующих в эксперименте. Если эксперимент окажется успешным, этот запрет может быть распространен по всей стране с января.

Подробности испытания Испытание, объявленное исполняющей обязанности министра образования Николь Беллюбе, потребует от учеников сдавать свои телефоны при прибытии в школу. Эта новая политика выходит за рамки закона 2018 года, который ограничивал использование телефонов на территории школы, но разрешал учащимся оставлять свои устройства при себе.

Целью испытания является снижение негативного воздействия избыточного времени перед экраном, включая проблемы, связанные со сном, физической активностью и ожирением, как это подчеркивается в недавнем 140-страничном отчете, заказанном президентом Эммануэлем Макроном. В отчете подчеркивались вредные последствия цифровых устройств для здоровья и развития детей, предлагается поэтапное ограничение использования мобильных телефонов с 11 лет и более строгий контроль к 15 годам.

Последствия и сравнения Этот шаг происходит на фоне более широких европейских дебатов об использовании мобильных телефонов в школах. В то время как некоторые страны ввели запреты на использование телефонов, они, как правило, ограничивают только использование, а не требуют сдачи устройств. Например: