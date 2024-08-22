Хезболла выпустила более 50 ракет по Голанским высотам Израиля

Ливанская группировка «Хезболла» выпустила более 50 ракет по частным домам на Голанских высотах, находящихся под контролем Израиля.

Эта последняя атака, судя по всему, является ответом на израильский удар во вторник вечером, в результате которого один человек погиб и 19 получили ранения. Ранее в тот же день «Хезболла» выпустила более 200 снарядов по Израилю после нападения Израиля на склад оружия «Хезболлы».

После нападения на Голанских высотах сотрудники службы экстренного реагирования оказали помощь 30-летнему мужчине, получившему в результате нападения осколочные ранения. Загорелся один жилой дом, но пожарным удалось предотвратить более крупную катастрофу, ликвидировав утечку газа.

Между тем, за последние 10 месяцев конфликт между Израилем и «Хезболлой» усилился, что еще больше осложняется продолжающейся войной Израиля с ХАМАС в секторе Газа. Этот затяжной конфликт привел к гибели более 500 человек в Ливане, преимущественно боевиков, но включая около 100 мирных жителей, и 49 смертей в Израиле, в том числе 23 солдат и 26 гражданских лиц.