Школьная стрельба в Джорджии: Знакомый отражает «гнев» сообщества и «разрушенные» семьи

После разрушительной стрельбы в школе Апалачей в Уиндре, штат Джорджия, эмоциональный пост Аманда Партии-Мандерс зафиксировал глубокое влияние трагедии на сообщество. 4 сентября 14-летний Кольт Грей открыл огонь в школе, убив двух учеников и двух учителей, ранив девять человек. Среди жертв был любимый учитель и тренер Ричард Аспинволл.

После разрушительной стрельбы в школе Апалачей в Уиндре, штат Джорджия, эмоциональный пост Аманда Партии-Мандерс зафиксировал глубокое влияние трагедии на сообщество. 4 сентября 14-летний Кольт Грей открыл огонь в школе, убив двух учеников и двух учителей, ранив девять человек. Среди жертв был любимый учитель и тренер Ричард Аспинволл.

Партии-Мандерс, которая работала с Аспинволлом в школе Маунтин-Вью с 2013 года, поделилась своим горем и размышлениями в трогательном посте на Facebook. Она описала Аспинволла как больше, чем просто коллегу — он был живым, всегда улыбающимся человеком, ведущим с позитивом. «Рики был не просто коллегой — он был яркой личностью, всегда улыбался и вел с позитивом и добротой. Он был мужем и отцом. Братом и сыном. Другом. Тренером. Учителем,» написала Партии-Мандерс.

Цепная реакция трагедии

Партии-Мандерс выразила свое разочарование и гнев по поводу трагедии, подчеркнув глубокую связь, которую она чувствует с Уиндром и его школами. «Мне больно, потому что это наш дом,» написала она. Вспоминая свой шок от стрельбы в Колумбайне в 1999 году, когда она была ученицей школы Уиндер-Бэрроу, она отметила, что школа Апалачей только недавно открыла свои двери, что создало личную связь с недавним насилием.

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Пост подчеркнул повторяющийся за годы паттерн горя. Партии-Мандерс упомянула другие трагические события, включая резню в Сэнди-Хук в 2012 году и стрельбу в Паркленде в 2018 году. «Эти события запомнились мне, но есть и много других. Вирджиния Тек. Паркленд. Имена школ сливаются, но боль остается,» сказала она.

Влияние на сообщество и совместное горе

Влияние трагедии выходит за рамки непосредственных семей жертв. Партии-Мандерс подчеркнула широкое горе и беспорядок, которые чувствует все сообщество. Она выразила глубокое сочувствие жене Аспинволла Шайне и их двоим детям, признав пустоту, оставленную его потерей. «Цепная реакция таких трагедий ощущается многими. Потеря учителя и тренера, как Рики — или любого учителя — создает пустоту в сердцах бесчисленных учеников и коллег,» написала она.

Партии-Мандерс также отразила более широкое чувство коллективного траура, отметив, как люди со всего мира выражают свое горе и солидарность. «Если вы находитесь в социальных сетях, вы увидите, что незнакомцы со всего мира произносят имена этих прекрасных душ, нашей школы и нашего города. Люди со всего мира скорбят вместе с нами, и это мощно,» заявила она.

Юридические последствия для стрелка

Кольт Грей, 14-летний ответственный за стрельбу, обвиняется в четырех случаях убийства. Однако, так как ему 14 лет, он не будет подвергнут смертной казни, если его признают виновным. В дополнение к Аспинволлу, другими жертвами являются учитель математики Кристина Иримие и ученики Мейсон Шермерхорн и Кристиан Ангуло, оба по 14 лет.