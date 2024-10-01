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Среда, 2 октября, 2024
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Эквадор во власти насилия: Нарковойны и массовые убийства потрясают страну

Последняя резня, являющаяся частью общей тенденции усиления насилия, унесла жизни семи человек.

Эквадор во власти насилия: Нарковойны и массовые убийства потрясают страну

За последние пять лет Эквадор переживает волну преступлений, насилия и массовых убийств, связанных с деятельностью банд. На фоне продолжающейся эскалации, в воскресенье произошел еще один мрачный инцидент в западной муниципалитете Самборондон в провинции Гуаяс.
Последняя резня, являющаяся частью общей тенденции усиления насилия, унесла жизни семи человек. Некоторые из жертв получили до 40 пулевых ранений, согласно сообщениям полиции. Местные СМИ сообщили, что в результате нападения десятки людей были ранены. По имеющимся данным, мотивы убийств пока не подтверждены.

Эпицентр насилия в Эквадоре

Самборондон, расположенный недалеко от побережья Тихого океана, превратился в очаг насилия, связанного с наркотиками. Портовый город Гуаякиль, являющийся основным пунктом ввоза наркотиков в Эквадор, предназначенных для Европы и США, находится в провинции Гуаяс. Из-за своего стратегического значения этот регион стал горячей точкой войны между бандами. Банды, связанные с международными картелями, борются за контроль над прибыльными маршрутами наркотрафика.

От мирной страны до очага преступности

Для страны с населением в 17 миллионов человек быстрые изменения Эквадора, который был мирным регионом, в одно из самых жестоких государств региона стали шоком для его населения.

Согласно отчетам ООН о правах человека, «уровень убийств в Эквадоре вырос с 13,7 на 100 000 человек в 2021 году до 25,9 в 2022 году. В 2023 году он поднялся до 45, поставив Эквадор в тройку самых жестоких стран Латинской Америки наряду с Венесуэлой и Гондурасом».

Выборы, отмеченные насилием

В октябре 2023 года в стране прошли президентские выборы. Все избирательные кампании были под сильным влиянием кризиса безопасности в стране. Произошло несколько инцидентов насилия и беспорядков. Бизнесмен и бывший законодатель Даниэль Нобоа из партии Acción Democrática Nacional победил во втором туре выборов.

Нобоа, который официально вступил в должность в ноябре 2023 года, пообещал сделать безопасность главной задачей Эквадора. В апреле 2024 года эквадорцы подавляющим большинством поддержали референдум, который ввел новые жесткие меры безопасности, направленные на борьбу с насилием со стороны банд.

Эпизоды насилия

В апреле 2024 года пять молодых людей в возрасте до 21 года были застрелены в рыбацкой общине Пуэрто-Лопес. Через день 10 человек были убиты в Гуаякиле во время игры в волейбол. За три дня было зарегистрировано 80 смертей.

В январе 2023 года страну потрясла волна насилия, когда один из лидеров банды сбежал из тюрьмы. Также в нескольких тюрьмах вспыхнули беспорядки, а вооруженные члены банд захватили сотрудников телекомпании в прямом эфире. Насилие достигло пика, когда журналист и бывший кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио был убит во время предвыборной кампании.

Filed under

Ecuador massacres world

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