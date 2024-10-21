Элон Маск: «Увеличиваю свой риск быть убитым» за поддержку Трампа

Элон Маск, известный своими откровенными взглядами и значительным присутствием в технологической отрасли, теперь открыто поддерживает кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Однако его смелая позиция привела к шокирующему обвинению: Маск утверждает, что мейнстримные СМИ активно поощряют его убийство из-за его политического участия.

Во время митинга в Пенсильвании, ключевом штатe для голосования, Маск выразил свои опасения по поводу личных рисков, с которыми он сталкивается, участвуя в политике. «Я увеличиваю риск быть убитым, участвуя в политике. Поэтому резко увеличивать свой риск быть убитым и участвовать в политике — это не то, что я хочу делать», — сказал Маск в своем обращении. Он подчеркнул, что, хотя у него нет «желания смерти», ставки слишком высоки, чтобы оставаться в стороне. «Я действительно чувствую, что не имею выбора, кроме как сделать это, и вот почему», — добавил он.

После митинга Маск воспользовался X и поделился видео своего выступления в Пенсильвании, написав: «Своими безжалостными атаками унаследованные мейнстримные СМИ активно поощряют убийство @realDonaldTrump и теперь меня».

Финансовая поддержка кампании Трампа

Поддержка Маском Трампа выходит за рамки публичных одобрений. Как сообщается, магнат технологий внес не менее 70 миллионов долларов для поддержки кампании бывшего президента. Кроме этой финансовой помощи, Маск запустил уникальную инициативу через свой политический комитет действий (PAC), предлагая значительные финансовые стимулы избирателям.

PAC America Маска пообещал раздать 1 миллион долларов людям, которые подпишут петицию в поддержку Первой и Второй поправок к Конституции США, направленных на защиту свободы слова и права на ношение оружия. PAC также начал тур по регистрации избирателей в Пенсильвании с целью мобилизовать избирателей в поддержку Трампа. Группа также нацелена на ключевые штаты за пределами Пенсильвании, надеясь убедить критически важные колеблющиеся избиратели.

Использование финансовых стимулов для политического участия

Это не первый раз, когда Маск предлагает финансовые вознаграждения в политическом контексте. Ранее он использовал X, предлагая 47 долларов, а позже 100 долларов людям, которые направляли других подписать петицию в поддержку кампании Трампа. Эта стратегия представляет собой нестандартный подход к вовлечению избирателей, совмещая финансовые стимулы с политическим активизмом.

Участие Маска в выборах 2024 года вызывает вопросы, учитывая его огромную власть и богатство. Некоторые рассматривают его как необходимого разрушителя в политическом ландшафте, в то время как другие критикуют его действия, утверждая, что его беспрецедентное финансовое влияние может искажать демократические процессы.

По мере того как президентская гонка 2024 года набирает обороты, роль Маска, вероятно, останется предметом спора, а его заявления о угрозах, подпитываемых СМИ, и финансовая поддержка Трампа только добавляют к политической драме.