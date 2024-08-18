Понедельник, 19 августа, 2024

Эскалация Рисков: Атака Дроном Угрозит Безопасности Самой Большой Атомной Электростанции Европы

Эскалация Рисков: Атака Дроном Угрозит Безопасности Самой Большой Атомной Электростанции Европы

Безопасность на крупнейшей атомной электростанции Европы ухудшается, по данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Запорожская атомная электростанция, расположенная на юго-востоке Украины, находится под контролем России с тех пор, как страна начала полномасштабное вторжение в соседнее государство в феврале 2022 года.

В субботу удар дрона попал по периметру дороги, используемой персоналом возле станции.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подтвердил российскому государственному информационному агентству ТАСС, что эксперты на месте были проинформированы о взрыве и немедленно посетили район.

Сразу после атаки Россия обвинила Украину в сбросе взрывного устройства рядом со станцией.

Запорожская АЭС подвергалась неоднократным атакам с начала конфликта, за которые обе стороны обвиняют друг друга.

Хотя станция в настоящее время не работает, Россия и Украина ведут словесную войну относительно ее существования, утверждая, что их враг пытается саботировать ее работу и поставить под угрозу безопасность вокруг нее.

В заявлении Гросси говорится: «Снова мы наблюдаем эскалацию ядерных рисков и угроз безопасности, с которыми сталкивается… атомная электростанция».

«Я остаюсь чрезвычайно обеспокоенным и повторяю свой призыв к максимальной сдержанности со всех сторон и строгому соблюдению пяти конкретных принципов, установленных для защиты станции», — добавил он.

Место удара дрона, как сообщается, находилось очень близко к резервуарам для охлаждающей воды и всего в 100 метрах от линии электропередачи Днепровская. Это единственная оставшаяся линия напряжением 750 кВ, которая все еще обеспечивает электроснабжение станции, согласно данным МАГАТЭ.

Команда МАГАТЭ, посетившая район в субботу, сообщила, что повреждения, похоже, были вызваны дроном с взрывным устройством.

Хотя в их отчете подтверждается, что пострадавших не было и существенного воздействия на оборудование атомной станции не наблюдается, на дороге между двумя основными воротами Запорожской АЭС были видны очевидные повреждения.

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