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Пятница, 11 октября, 2024
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Южнокорейская писательница Хан Ган получает Нобелевскую премию по литературе

После объявления в четверг сезон Нобелевских премий продолжится в пятницу с долгожданной Премией мира, единственной Нобелевской премией, объявляемой в Осло. Премия по экономике завершит празднование в понедельник.

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Южнокорейская писательница Хан Ган получает Нобелевскую премию по литературе

Южнокорейская писательница Хан Ган была удостоена Нобелевской премии по литературе, став первой корейской писательницей и восемнадцатой женщиной, получившей эту награду. В 2016 году она получила Международную Букеровскую премию за свой роман *Вегетарианка*, став первой кореянкой, завоевавшей эту награду.

Хан стала 121-м лауреатом этой престижной премии, учрежденной Альфредом Нобелем, шведским изобретателем и промышленником, чтобы отметить автора, чья литературная работа признана исключительной и ориентированной на идеал. Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года.

Похвала за мощную поэтическую прозу

Шведская академия высоко оценила мощную поэтическую прозу Хан Ган, которая обращается к историческим травмам и раскрывает уязвимость человеческого существования. Они подчеркнули её способность затрагивать исторические вопросы и скрытые социальные нормы, отметив, что её работы освещают хрупкость жизни. Они отметили её особое понимание отношений между телом и душой, живыми и мертвыми, и признали её инновационный подход к современной прозе.

В онлайн-интервью для Букеровской премии Хан рассказала, что при написании художественной прозы она концентрируется на ощущениях, стремясь вызвать яркие переживания, такие как слух и осязание, наряду с визуальными образами. Она описала свои предложения как наполненные этими ощущениями, сравнив их с электрическим током.

Хан Ган присоединилась к рядам литературных гигантов

Хан Ган теперь присоединилась к рядам таких литературных гигантов, как Эрнест Хемингуэй, Уильям Фолкнер, Тони Моррисон, Габриэль Гарсиа Маркес и Боб Дилан, последний из которых получил награду в 2016 году, вызвав некоторые споры.

За последние десятилетия Нобелевская премия по литературе в основном присуждалась белым авторам. С 2000 по 2023 годы только семь авторов с цветом кожи были награждены — заметный сдвиг по сравнению с 1980-ми и началом 1990-х годов, когда многочисленные авторы с цветом кожи из таких стран, как Египет, Нигерия, Мексика, Япония, Сент-Люсия и США, получали премию за одно десятилетие.

В этом году букмекеры предсказали, что китайская писательница Цань Сюэ имела наибольшие шансы на победу, с коэффициентом 6/1 у Ladbrokes, благодаря успеху таких произведений, как *Последний любовник*. Её роман *Любовь в новом тысячелетии* и сборник рассказов *Я живу в трущобах* были включены в длинный список Международной Букеровской премии. Среди других авторов с высокими шансами были австралиец Джеральд Мернейн, японец Харуки Мураками, гречанка Эрси Сотиропулос и аргентинец Сесар Айра.

Прошлогодний лауреат

В прошлом году литературная премия была присуждена норвежскому драматургу Йону Фоссе за его работы на нюнорске, одной из двух официальных письменных форм норвежского языка, которую организаторы премии описали как «голос для невыразимого».

В понедельник Нобелевская премия по медицине была присуждена американским учёным Виктору Амбросу и Гари Рувкуну за открытие микроРНК и её значительную роль в регуляции генов. Во вторник Нобелевская премия по физике отметила важные достижения в области искусственного интеллекта (ИИ), присудив её американцу Джону Хопфилду и британско-канадскому учёному Джеффри Хинтону, которого часто называют «крестным отцом ИИ».

В среду премия по химии была присуждена американским исследователям Дэвиду Бейкеру и Джону Джамперу, а также британскому учёному Демису Хассабису за их новаторские исследования белков. После объявления в четверг сезон Нобелевских премий продолжится в пятницу с долгожданной Премией мира, единственной Нобелевской премией, объявляемой в Осло. Премия по экономике завершит празднование в понедельник.

Filed under

Nobel Prize Мир
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