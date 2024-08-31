Южно-Китайское море: Почему напряженность между Китаем и Филиппинами возрастает в спорных водах

В субботу в Южно-Китайском море произошел инцидент с столкновением судов береговой охраны Китая и Филиппин, что стало последним эпизодом на фоне нарастающего напряжения между двумя странами. Обе стороны обвиняют друг друга в произошедшем.

В субботу в Южно-Китайском море произошел инцидент с столкновением судов береговой охраны Китая и Филиппин, что стало последним эпизодом на фоне нарастающего напряжения между двумя странами. Обе стороны обвиняют друг друга в произошедшем.

Лю Дэжун, представитель береговой охраны Китая, обвинил судно береговой охраны Филиппин 9701 в преднамеренном столкновении, которое произошло в «непрофессиональной и опасной манере» возле рифа Сяньбин в 12:06 в субботу. Лю заявил, что китайские морские полицейские предпримут необходимые меры для предотвращения подобных актов, согласно заявлению на сайте береговой охраны.

Коммодор Джей Тарриела с Филиппин сообщил, что судно береговой охраны Китая «напрямую и преднамеренно протаранило» судно береговой охраны Филиппин. Во время брифинга, транслируемого в прямом эфире на Facebook, Тарриела заявил, что судно филиппинской береговой охраны не провоцировало китайское судно и отметил, что таранирование повредило филиппинское судно.

Китай применяет все более агрессивный подход к филиппинским судам, обвиняя их в входе в воды, которые Пекин считает своими, несмотря на решение международного трибунала в пользу Манилы. После повторяющихся инцидентов обе страны попытались ввести «временное соглашение» для снижения напряженности в некоторых спорных водах.

Филиппины указали, что рассматривают возможность расширения рамок этого соглашения. Однако правительство также предупредило, что действия Китая подрывают усилия по построению доверия между двумя сторонами.

Филиппины усиливают свое присутствие в Южно-Китайском море

После многих лет бездействия при про-китайском руководстве Филиппины теперь сосредоточены на укреплении своего присутствия в Южно-Китайском море, возрождая местное судостроение — стратегическое изменение, которое многие аналитики считают давно назревшим.

Первоначально анонсированный в 2012 году план модернизации военно-морского флота Филиппин предусматривал приобретение мощного флота, включая шесть фрегатов для противовоздушной обороны и три атакующих подводные лодки. Однако на данный момент в эксплуатации находятся только два современных фрегата — BRP José Rizal и BRP Antonio Luna — наряду с несколькими другими судами, что делает флот уязвимым в регионе с высоким уровнем напряженности.

Аналитики в области обороны критиковали Манилу, утверждая, что шесть лет были упущены во время президентства Родриго Дутерте, который сблизился с Пекином и сократил военное сотрудничество с США. Он добавил, что стране теперь нужно наверстать упущенное и подчеркнул необходимость мобилизации промышленности и людей.

С увеличением числа столкновений между филиппинскими и китайскими судами в Южно-Китайском море, возросшее напряжение заставило Манилу сосредоточиться на обороне.

В январе президент Фердинанд Маркос-младший выделил около 35 миллиардов долларов США на модернизацию армии, одобрив инициативу «Re-Horizon 3», которая приоритизирует обновление военно-морских сил на ближайшее десятилетие. Представитель военно-морских сил Филиппин коммодор Рой Винсент Тринидад сообщил местным СМИ в мае, что строительство судов в стране лучше для экономики, указывая на то, что содержание судов, приобретенных за границей, дороже их первоначальной стоимости.

В дополнение к двум фрегатам, Филиппины располагают двумя амфибийными транспортными судами, тремя корветами, шестью патрульными судами и девятью быстрыми атакующими катерами.

Стратегическое значение Южно-Китайского моря

Южно-Китайское море, часть западной части Тихого океана, находится между южным Китаем, Тайванем, Филиппинами, Индонезией, Вьетнамом, Таиландом, Камбоджей и Малайзией.

По данным Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), через морской путь площадью 3,5 миллиона квадратных километров ежегодно проходит около трети мирового морского торговли. Около 40% мировых торговых нефтепродуктов транспортируется через это море каждый год.

В 2016 году Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне оценил, что через морской путь прошло товаров и товаров на сумму 3,6 триллиона долларов США (3,29 триллиона евро). Другие оценки предполагают, что эта сумма может достигать 5,3 триллиона долларов США.

Исследователи Университета Дьюка в Северной Каролине оценили, что общий объем торговли через Южно-Китайское море и Восточно-Китайское море — которое находится между Китаем, двумя Кореями и Японией — составляет 7,4 триллиона долларов США в год.

Каждый год через Южно-Китайское море проходят десятки тысяч грузовых судов, транспортируя примерно 40% торговли Китая, треть торговли Индии и 20% торговли Японии с остальным миром, согласно данным CSIS.

Для всей Азии экономическая безопасность Китая, Индии и Японии наиболее тесно связана с бесперебойной работой этого водного пути. Южно-Китайское море является важным перекрестком для внутриконтинентальной азиатской торговли, а также торговли с Европой, Ближним Востоком и Африкой.

Гегемония Китая в Южно-Китайском море

Южно-Китайское море является спорным вопросом, поскольку Пекин претендует почти на все его территории, что вызывает недовольство соседних стран, которые утверждают, что территориальные претензии Китая вторгаются в их исключительные экономические зоны. Китай игнорирует решение международного арбитражного суда в Гааге от 2016 года, которое установило, что у Пекина нет юридических или исторических оснований для его обширных претензий в соответствии с международным правом.

В последнее время китайская армия проводит все более агрессивные действия в этом водном пути, включая столкновения с филиппинскими судами, что усилило опасения по поводу потенциального полномасштабного конфликта. США неоднократно предупреждали, что обязаны защищать Филиппины в случае атаки на их вооруженные силы, включая в Южно-Китайском море.

В прошлом месяце Вьетнам подал заявку в ООН на расширение континентального шельфа за пределы текущих 200 морских миль (370 километров) в этом водном пути, после аналогичного шага Филиппин в июне.

Китай также рассматривает Тайвань, который отделился от материка после гражданской войны 75 лет назад, как мятежную провинцию, которую необходимо в конечном итоге объединить. Опасения, что Пекин может использовать военную силу для подчинения демократического острова, еще больше усилили напряженность в Южно-Китайском море.

Южно-Китайское море оспаривается из-за его предполагаемых запасов 5,38 триллиона кубометров (190 триллионов кубических футов) доказанного и предполагаемого природного газа и 11 миллиардов баррелей нефтяных запасов, согласно данным Управления энергетической информации США.

В спорных водах также содержатся значительные запасы редкоземельных минералов, которые являются необходимыми для технологических амбиций Китая, включая производство аккумуляторов для электромобилей и передовой электроники.

Малайзийский пролив: большая угроза

Хотя текущие напряженности в основном касаются Китая, Филиппин и Тайваня, наибольшая угроза для торговли в Южно-Китайском море может на самом деле находиться в Малайзийском проливе, расположенном дальше на юг между Малайзией, Индонезией и Сингапуром.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), через пролив ежедневно проходило 23,7 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов в прошлом году, что на 13% больше, чем через Ормузский пролив.

В самом узком месте Малайзийский пролив имеет ширину всего 64 километра, что делает его уже уязвимым для заторов и столкновений. Со временем в этом водном пути произошло множество случаев ограблений и пиратства.