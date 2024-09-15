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Понедельник, 16 сентября, 2024
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«Я НЕНАВИЖУ ТЕЙЛОР СВИФТ», — говорит Дональд Трамп после того, как она поддержала Камалу Харрис

Этот выпад последовал за публичной поддержкой Тейлор Свифт вице-президента Камалы Харрис вскоре после дебатов, в которых Трамп был широко воспринят как проигравший.

«Я НЕНАВИЖУ ТЕЙЛОР СВИФТ», — говорит Дональд Трамп после того, как она поддержала Камалу Харрис

В неожиданном повороте событий бывший президент Дональд Трамп выложил в своей социальной сети Truth Social резкое и провокационное заявление: «Я НЕНАВИЖУ ТЕЙЛОР СВИФТ!» Это сообщение, написанное заглавными буквами, было опубликовано в воскресенье и не содержало дополнительного объяснения или контекста, но его время публикации привлекло внимание.

Этот выпад последовал за публичной поддержкой Тейлор Свифт вице-президента Камалы Харрис вскоре после дебатов, в которых Трамп был широко воспринят как проигравший. Пост Свифт в Instagram хвалил Харрис как «уравновешенного, одаренного лидера» и выразил намерение голосовать за демократического кандидата, что вызвало значительное внимание её многочисленных подписчиков в соцсетях. С более чем 100 миллионами подписчиков и 10 миллионами лайков под постом, поддержка Свифт считается весьма влиятельной.

Комментарий бывшего президента вызвал значительное обсуждение в интернете, многие ставят под сомнение стратегию атаки на Свифт. «Атака на Тейлор Свифт — это действительно плохой ход в кампании,» отметил один пользователь в соцсети X. «Тейлор не просто зла, она мстит.»

Мотивы Трампа для публикации остаются неясными. Некоторые предполагают, что он может стремиться к любой форме публичности, даже если она негативная. Кроме того, Трамп подвергся критике со стороны различных кругов, включая собственную партию, за связи с противоречивыми фигурами, такими как правый влиятельный блогер Лора Лумер. Лумер, которая сделала несколько спорных заявлений, недавно предположила, что отношения Свифт с футболистом Трэвисом Келси являются стратегическим шагом, чтобы повлиять на выборы 2024 года — утверждение, которое остаётся необоснованным.

В целом, неожиданный нападок Трампа на Свифт добавляет новый слой интриги в политический ландшафт по мере приближения выборов 2024 года.

(Кроме заголовка, эта история не была отредактирована сотрудниками Newsx и публикуется из синдицированного источника.)

Filed under

donald trump Kamala Harris

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