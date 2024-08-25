230 задержанных освобождены после седьмых российско-украинских переговоров при посредничестве ОАЭ

Значительным достижением стало то, что ОАЭ успешно выступили посредником в обмене пленными между Россией и Украиной, в результате чего были освобождены 230 пленных. Этот последний обмен довел общее число пленных, освобожденных при посредничестве ОАЭ, до 1,788.

Министерство иностранных дел ОАЭ выразило благодарность как Российской Федерации, так и Украине за их сотрудничество с посредническими усилиями ОАЭ.

Этот последний обмен, произошедший менее чем через месяц после предыдущего, подчеркивает постоянную роль ОАЭ как надежного посредника, приверженного дипломатии в разрешении конфликта.

Страна также отметила, что это успешное посредничество, седьмое в этом году, является свидетельством прочных отношений ОАЭ с обеими сторонами.

Более того, министерство подтвердило приверженность ОАЭ продолжению усилий по поиску мирного урегулирования конфликта, подчеркнув важность диалога и деэскалации для решения гуманитарных вопросов.