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Четверг, 10 октября, 2024
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X возвращается в Бразилию: Платформа Маска возобновляет операции после соблюдения судебных требований

Социальная платформа X возобновила свою работу в Бразилии после более чем месячной приостановки, вызванной юридическим конфликтом между владельцем Илон Маском и судьей Верховного суда страны.

X возвращается в Бразилию: Платформа Маска возобновляет операции после соблюдения судебных требований

Социальная платформа X возобновила свою работу в Бразилии после более чем месячной приостановки, вызванной юридическим конфликтом между владельцем Илон Маском и судьей Верховного суда страны.

Снятие приостановки

Доступ к X был восстановлен в среду после разрешения судьи Верховного суда Александра де Мораеса, который отменил запрет, введённый 30 августа. Приостановка произошла из-за длительных споров о свободе слова и дезинформации.

Реакция пользователей

С возвращением платформы пользователи выразили своё облегчение. Известный пользователь Лукас дос Сантос Консоли, имеющий более 7 миллионов подписчиков, твитнул: «TWITTER В ЖИВУ!». Он поделился радостью от соблюдения X бразильских законов после 15 лет использования приложения. Аналогично, студентка юридического факультета Джулия Бахри описала потерю доступа как «одно из самых отчаянных чувств», подчеркнув свою зависимость от X для новостей и самовыражения.

Соблюдение юридических требований

Приостановка произошла после критики Маска в адрес судьи де Мораеса, которого он назвал авторитарным. В конечном итоге X выполнила требования суда, включая блокировку определённых аккаунтов и назначение юридического представителя в Бразилии. Неспособность назначить местного представителя стала ключевым фактором, приведшим к приостановке.

Широкие последствия

Эксперт в области технологии Дэвид Нимер отметил, что это решение посылает ясное сообщение о том, что даже самые богатые люди подлежат местным законам. Эта ситуация может повлиять на другие страны, взаимодействующие с компаниями Маска, подчеркивая, что он не находится вне правового контроля.

Политический и экономический контекст

Бразилия с её большой онлайн-аудиторией является одним из самых значительных рынков для X, количество пользователей оценивается от 20 до 40 миллионов. Платформа подтвердила свою приверженность предоставлению доступа бразильским пользователям, заявив о поддержке свободы слова в рамках закона.

Изменение динамики пользователей

Некоторые пользователи перешли на другие платформы, такие как Threads от Meta и Bluesky, во время приостановки. С возобновлением работы X сталкивается с проблемами восстановления пользователей, которые могли найти альтернативы. Bluesky недавно сообщила о базе пользователей в 10,6 миллиона и продолжает расти в Бразилии.

Будущие перспективы

Эксперты предполагают, что текущее положение X в Бразилии слабее, чем до приостановки. Стоимость платформы значительно снизилась под управлением Маска, что усложняет её положение на критически важном рынке для рекламы.

Международный контекст

Решение Бразилии о приостановке X соответствует тенденции, когда страны вводят запреты на социальные платформы для поддержания контроля, особенно в авторитарных режимах. Тем не менее, действия Бразилии представляют собой уникальный случай в том, что демократическая страна устанавливает ответственность для крупных технологических компаний.

Экономические соображения

Аналитики полагают, что решение Маска подчиниться бразильским властям было обусловлено экономическими последствиями потери доступа к миллионам пользователей и связанных с этим доходов от рекламы. Несмотря на сложности, X понимает важность сохранения своего присутствия в одном из крупнейших рынков.

Filed under

Elon Musk X

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