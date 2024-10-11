X возобновляет работу в Бразилии после снятия запрета Верховным судом: что привело к остановке

Верховный суд Бразилии отменил запрет на X (бывший Twitter), позволив платформе, принадлежащей Илону Маску, возобновить работу в стране с 8 октября. Это решение было принято после того, как X согласился выполнять постановления суда, включая уплату штрафов и назначение местного представителя, как того требует бразильское законодательство. Этот шаг ознаменовал конец многомесячного противостояния между Маском и бразильским судьей Александре де Мораэсом.

Судья де Мораэс санкционировал немедленное возвращение X после того, как компания заплатила штрафы на сумму 28 миллионов реалов (примерно 5,1 миллиона долларов). Кроме того, X обязался назначить местного представителя, что стало ключевым моментом в продолжающемся конфликте. Бразильский телекоммуникационный регулятор Anatel был поручен обеспечить восстановление услуг X в течение 24 часов. Платформа имеет более 20 миллионов пользователей в Бразилии, что делает её пятым по величине рынком компании в мире после Японии, Индии, Индонезии и Великобритании.

Конфликт Маска с судебной системой

Первоначальный запрет на X был введен 30 августа после того, как платформа не смогла выполнить 24-часовой срок для назначения представителя в Бразилии. Это произошло после обвинений в том, что X не исполнил предыдущие решения суда о блокировке определенных аккаунтов, обвиняемых в распространении дезинформации. Напряженность между Маском и судьей де Мораэсом возросла, когда Маск публично раскритиковал судью, назвав его «диктатором Бразилии» и выступив за его импичмент.

В апреле 2023 года команда по вопросам глобального государственного управления Маска выразила обеспокоенность по поводу принуждения к блокировке популярных аккаунтов в Бразилии без четкого обоснования. Маск утверждал, что эта цензура нарушает права на свободу слова, принцип, который он последовательно поддерживает. Тем не менее, несмотря на его позицию как «абсолютного сторонника свободы слова», X соблюдал аналогичные указания правительства в других странах, включая Индию.

Роль де МорXаэса и контроверзия

Судья Александре де Мораэс, который вел громкие дела в Бразилии, включая расследования в отношении бывшего президента Жаира Болсонару, является поляризующей фигурой. Он приказал X заблокировать аккаунты, связанные с распространением дезинформации, что он считает критической угрозой для бразильской демократии. После несоблюдения X де Мораэс наложил штраф на платформу и заморозил активы спутникового интернет-сервиса Starlink Маска.

Де Мораэс не чужд контроверзиям. В 2022 году он приказывал временно запретить мессенджер Telegram за отказ сотрудничать с расследованиями, хотя запрет позже был снят. Его решения, особенно в отношении технологических платформ, вызвали дебаты о балансе между регулированием и свободой слова, и многие в правых политических кругах Бразилии обвиняют его в предвзятости.

Неповиновение Маска и большая борьба

Маск открыто игнорировал некоторые решения де Мораэса, отказываясь блокировать доступ к X через Starlink и бросая вызов власти бразильской судебной системы. Конфликт между правительствами и технологическими гигантами по вопросам регулирования контента стал глобальной проблемой, и Бразилия теперь находится в центре этого обсуждения. Правительство президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы поддержало де Мораэса, подчеркивая необходимость соблюдения судебных решений и сохранения верховенства закона, даже когда речь идет о миллиардерах.