На грани: Как метан угрожает нашему климату и что мы делаем для борьбы с этим

Мы находимся на грани климатических изменений, когда планета с каждым годом становится все теплее, превышая порог повышения температуры, установленный Парижским соглашением, который предусматривал удержание повышения температуры "значительно ниже" 2°C по сравнению с доиндустриальными уровнями.

Мы находимся на грани климатических изменений, когда планета с каждым годом становится все теплее, превышая порог повышения температуры, установленный Парижским соглашением, который предусматривал удержание повышения температуры «значительно ниже» 2°C по сравнению с доиндустриальными уровнями.

Это повышение температуры окажет катастрофическое воздействие на планету и приведет к аномалиям в погодных условиях, с значительным повышением уровня моря и, одновременно, серьезными засухами в других регионах.

Вопрос в том, что лежит в основе этой проблемы. Простым ответом будет захват тепла по разным причинам, будь то выбросы парниковых газов или бетонные джунгли, которые мы построили для себя и которые повлияли на тепловой баланс планеты.

Наибольшую угрозу для нашей экосистемы представляет нечто бесцветное и без запаха, которое имеет способность захватывать огромные объемы тепла в атмосфере: метан, или CH4.

Хотя основное внимание сосредоточено на углеродных выбросах, интересный факт заключается в том, что метан захватывает почти 84 раза больше тепла, чем CO2, и основным источником являются выбросы ископаемого топлива. Единственное отличие заключается в том, что метан исчезает из атмосферы примерно за десятилетие, тогда как углероду требуется для этого века. Таким образом, углерод остается основным виновником глобального потепления, но метан, даже в своем коротком жизненном цикле, может иметь катастрофическое воздействие и стал ответственным за почти треть глобального потепления, вызванного со времен промышленной революции.

Основные источники выбросов метана

Метан действительно может исходить из природных источников, таких как болота, включая вечную мерзлоту. Вечная мерзлота — это замерзшая почва, которая содержит углерод от разложившихся растений и животных, существующих сотни тысяч лет.

С повышением глобальных температур из-за изменения климата вечная мерзлота начинает таять. Этот процесс освобождает углерод, хранящийся в льду, главным образом в виде CO2 и метана.

Однако человеческая деятельность составляет 60% метановых выбросов в атмосфере. Это включает метан из сельского хозяйства — такие как отрыжка, газы и удобрения из коров — а также из разложения отходов на свалках и выбросы из энергетического сектора.

Как при производстве энергии выделяется метан?

Большая часть энергии, потребляемой нами, находится в форме нефти и газа, и это также основные источники метановых выбросов в энергетическом секторе. Этот парниковый газ просачивается или выделяется в процессе производства, хранения и транспортировки, и большинство этих выбросов происходит непреднамеренно из-за неисправного оборудования и утечек.

Кроме того, метан также уходит в окружающую среду, когда нефтяные компании бурят скважины для нефти и иногда находят природный газ. Чтобы избавиться от этого дополнительного газа, у них есть два основных варианта:

Сжигание газа: Это похоже на поджигание пузырей. Газ сжигается, превращаясь в другой газ под названием CO2. Этот CO2 попадает в воздух, но иногда часть исходного газа все еще уходит.

Вентиляция: Это похоже на выпуск некоторых пузырей в воздух без их лопанья. Газ выпускается непосредственно в атмосферу. Это может происходить из-за того, что обработка или транспортировка газа может быть дорогой или сложной, или иногда это делается для поддержания безопасности и предотвращения накопления избыточного давления.

Как мы можем следить за этими выбросами?

Иногда решение заключается в простых вещах; нефтегазовые компании могут легко сократить свои выбросы на 75%, просто устранив утечки и сделав простую трубопроводку, согласно Международному энергетическому агентству (IEA).

Кроме того, Европейский Союз принял законы, которые теперь требуют от таких компаний контроля за выбросами метана, следуя рутинным мерам для снижения утечек, а также установил срок в 15 дней для устранения проблемы.

Новое регулирование установило строгие ограничения на сжигание и вентиляцию газа. Компании могут вентилировать газ только в случае серьезной проблемы безопасности. Сжигание, при котором газ сжигается, разрешено только в том случае, если невозможно либо закачать газ обратно в землю на месте, либо перенести его в другое место.