Нобую Ояма, голос «Дораэмона», скончалась в возрасте 90 лет

Нобую Ояма, иконический голос любимого японского анимационного персонажа Дораэмона, скончалась в возрасте 90 лет, как подтвердили ее агенты в пятницу. Актриса, известная своей ролью в франшизе «Дораэмон», умерла 29 сентября от естественных причин, связанных с преклонным возрастом.

Нобую Ояма, иконический голос любимого японского анимационного персонажа Дораэмона, скончалась в возрасте 90 лет, как подтвердили ее агенты в пятницу. Актриса, известная своей ролью в франшизе «Дораэмон», умерла 29 сентября от естественных причин, связанных с преклонным возрастом.

Жизнь за иконическим голосом

Смерть Оямы ознаменовала конец эпохи для поклонников телешоу «Дораэмон», которое транслировалось с 1979 по 2005 год. Она озвучивала одноименного персонажа — доброго синего и белого робота-кота из будущего, который приходит помогать мальчику по имени Нобита. «Дораэмон» — одна из самых любимых анимационных серий Японии, а голос Оямы стал синонимом этого персонажа, сделав его одним из самых иконических в мире аниме.

Франшиза «Дораэмон», включающая также фильмы, видеоигры и мангу, стала глобальным феноменом, особенно в Азии, с многочисленными фанатами в Гонконге, Вьетнаме и других странах. Роль Оямы в озвучивании Дораэмона сыграла значительную роль в ее огромном успехе.

Ранний путь и восхождение к славе

До того как стать голосом Дораэмона, Ояма уже зарекомендовала себя в индустрии развлечений. Она была частью кукольного шоу NHK «Бу-Фу-У», которое выходило в эфир с 1960 по 1967 год. Однако именно ее озвучка Дораэмона принесла ей всемирную известность и признание.

Серия «Дораэмон» 1979 года стала настолько ассоциироваться с ее голосом, что часто называют ее «версией Оямы», отличая от других адаптаций популярной франшизы. Ее исполнение роли робота-кота глубоко отозвалось у зрителей, и она стала любимым персонажем в домах нескольких поколений.

Трибуты поклонников и коллег

Новость о смерти Оямы вызвала волну трибьютов в социальных сетях, так как поклонники по всему миру оплакивают утрату голоса, который сформировал их детство. Многие вспоминают о ней с теплотой, размышляя о десятилетиях радости и ностальгии, которые ее работа принесла им.

«Госпожа Нобую Ояма… Она поддерживала меня с самого начала моей карьеры. Спасибо ей за всю ее тяжелую работу на протяжении многих лет. Я очень ценю это», — написал Кадзухико Иноуэ, голос Какаши в Наруто. Иноуэ, известный своей работой в JoJo’s Bizarre Adventure и Demon Slayer, выразил глубокое уважение к наследию Оямы в индустрии.

Поклонники также заполонили социальные сети искренними сообщениями. «Когда я думаю о Дораэмоне, в моей голове звучит голос Нобую Оямы», — написал один из фанатов. Другой добавил: «Дораэмон, я любил тебя с тех пор, как себя помню, благодаря Нобую Ояме».

Утрата иконы

Смерть Нобую Оямы произошла вскоре после смерти Норико Охары, голосовой актрисы Нобиты, мальчика, который стал другом Дораэмона. Это добавило чувства утраты среди поклонников серии, которые теперь оплакивают смерть двух ключевых голосов, ожививших шоу для многих.

В прощальном сообщении агентство Оямы выпустило заявление, поблагодарив за доброту, которую она получала в течение своей жизни. Агентство также извинилось за задержку в выпуске объявления о ее смерти и подтвердило, что состоялись частные похороны, на которых присутствовали только члены семьи.

Вклад Нобую Оямы в мир аниме и ее роль в превращении Дораэмона в знаменитое имя будут вечно цениться поколениями поклонников по всему миру.