Четверг, 22 августа, 2024

Самая известная «призрачная кукла» Великобритании напала на 17 мужчин, утверждает исследователь паранормальных явлений

Самая известная «призрачная кукла» Великобритании напала на 17 мужчин, утверждает исследователь паранормальных явлений

Доказывая, что фраза «в аду нет ярости, подобной ярости отвергнутой женщины» верна, на первый план вышло ужасное явление. Недавно антикварная кукла, в которой, как утверждается, обитает дух отвергнутой невесты по имени Элизабет, стала центром различных паранормальных явлений в Музее призрачных предметов в Ротереме, Южный Йоркшир.

Сообщается, что эта кукла, известная как «самая призрачная» кукла в мире, напала по меньшей мере на 17 мужчин, некоторые из которых получили физические травмы. Сообщает New York Post.

Но вопрос в том, как исследователь паранормальных явлений и владелец музея Ли Стир узнал об этой кукле? Что ж, ответ кроется в интернет-покупках.

Узнав о предполагаемой враждебности куклы к мужчинам, Стир купил ее за 866 фунтов стерлингов на eBay. Во время расследования в «комнате для свадебных кукол» музея Стир почувствовал жжение на шее, а позже обнаружил царапины на спине, которые, по словам очевидцев, напоминали пентаграмму.

Позже, в интервью изданию, Стир сказал: «Похоже, что кукла ненавидит мужчин… Ко мне обратилось более 15 человек, чтобы сказать, что их поцарапали. Она нападала только на мужчин и ни разу не на женщин».

Тревожные действия куклы-призрака

Шокирующе, что кукла не ограничивается только тревожными действиями. По словам Стира, кукла вызывала пожарную сигнализацию, перемещала предметы по комнате и вызывала электронные помехи в видеозаписях.

В одном паранормальном расследовании флакон духов якобы был брошен через комнату, а слова «невеста» и «преследующий» таинственным образом появились на кадрах.

Помимо Ли Стира, другой исследователь паранормальных явлений Джон-Пол Кенни также имел похожий жуткий опыт с куклой. Во время сеанса прямой трансляции в TikTok в музее он сообщил, что почувствовал, как его тянут за рубашку, как будто кто-то схватил его сзади, хотя он был один в комнате только со своей девушкой и куклой.

Обязательно к прочтению: Смотрите: Сцена панчаята оживает, поскольку выпуск голубя Top Cop терпит неудачу, инициируя действия

addBlock

Недавний пост

Новое режиссерское предприятие Джонни Деппа, которое будет показано на кинофестивале в Сан-Себастьяне

Новое режиссерское предприятие Джонни Деппа, которое будет показано на кинофестивале в Сан-Себастьяне

Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации по штамму Mpox, его причинам, симптомам и мерам предосторожности

Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации по штамму Mpox, его причинам, симптомам и мерам предосторожности

Хезболла выпустила более 50 ракет по Голанским высотам Израиля

Хезболла выпустила более 50 ракет по Голанским высотам Израиля

Израильская авиация атаковала цели Хезболлы на юге Ливана

Израильская авиация атаковала цели Хезболлы на юге Ливана

Дональд Трамп находится за пуленепробиваемым стеклом после покушения

Дональд Трамп находится за пуленепробиваемым стеклом после покушения

Apple переиздает обновление iOS 17.6.1 для iPhone: ключевые исправления и предварительный просмотр iOS 18

Apple переиздает обновление iOS 17.6.1 для iPhone: ключевые исправления и предварительный просмотр iOS 18

Вам нравится пробовать бьюти-тестеры? Узнайте главную причину аллергии на коже

Вам нравится пробовать бьюти-тестеры? Узнайте главную причину аллергии на коже

mail logo

Подпишитесь, чтобы получать заголовки дня от NewsX прямо на свой почтовый ящик