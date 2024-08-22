Самая известная «призрачная кукла» Великобритании напала на 17 мужчин, утверждает исследователь паранормальных явлений

Доказывая, что фраза «в аду нет ярости, подобной ярости отвергнутой женщины» верна, на первый план вышло ужасное явление. Недавно антикварная кукла, в которой, как утверждается, обитает дух отвергнутой невесты по имени Элизабет, стала центром различных паранормальных явлений в Музее призрачных предметов в Ротереме, Южный Йоркшир.

Сообщается, что эта кукла, известная как «самая призрачная» кукла в мире, напала по меньшей мере на 17 мужчин, некоторые из которых получили физические травмы. Сообщает New York Post.

Но вопрос в том, как исследователь паранормальных явлений и владелец музея Ли Стир узнал об этой кукле? Что ж, ответ кроется в интернет-покупках.

Узнав о предполагаемой враждебности куклы к мужчинам, Стир купил ее за 866 фунтов стерлингов на eBay. Во время расследования в «комнате для свадебных кукол» музея Стир почувствовал жжение на шее, а позже обнаружил царапины на спине, которые, по словам очевидцев, напоминали пентаграмму.

Позже, в интервью изданию, Стир сказал: «Похоже, что кукла ненавидит мужчин… Ко мне обратилось более 15 человек, чтобы сказать, что их поцарапали. Она нападала только на мужчин и ни разу не на женщин».

Тревожные действия куклы-призрака

Шокирующе, что кукла не ограничивается только тревожными действиями. По словам Стира, кукла вызывала пожарную сигнализацию, перемещала предметы по комнате и вызывала электронные помехи в видеозаписях.

В одном паранормальном расследовании флакон духов якобы был брошен через комнату, а слова «невеста» и «преследующий» таинственным образом появились на кадрах.

Помимо Ли Стира, другой исследователь паранормальных явлений Джон-Пол Кенни также имел похожий жуткий опыт с куклой. Во время сеанса прямой трансляции в TikTok в музее он сообщил, что почувствовал, как его тянут за рубашку, как будто кто-то схватил его сзади, хотя он был один в комнате только со своей девушкой и куклой.

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